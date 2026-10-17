Xây dựng châu Á hòa bình, kết nối và thịnh vượng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Trong phát biểu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao chặng đường phát triển trong hơn 30 năm qua và những đóng góp quan trọng của CICA trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và mở rộng hợp tác ở châu Á.

Phó Chủ tịch nước đề xuất một số định hướng lớn: Tôn trọng và thực thi nhất quán luật pháp quốc tế là cơ sở để củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, hợp tác và xử lý bất đồng dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; tăng cường phối hợp hành động, nâng cao hiệu quả hợp tác phòng ngừa và ứng phó thách thức chung; tăng cường kết nối kinh tế, công nghệ và văn hóa để tạo động lực cho phát triển bền vững, đẩy mạnh kết nối về hạ tầng, giao thông, chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng nêu bật thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm đổi mới; khẳng định Việt Nam đã tạo dựng nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng các thành viên CICA thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục xây dựng, bồi đắp lòng tin bằng những hành động cụ thể, thiết thực, vì một châu Á hòa bình, kết nối và thịnh vượng.

Cùng ngày, tại cuộc gặp Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, cam kết tham gia tích cực, có trách nhiệm và đóng góp thiết thực vào diễn đàn CICA. Hai bên đánh giá cao tinh thần xây dựng và nỗ lực tìm kiếm đồng thuận của các nước thành viên; thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, hoàn thiện thể chế của CICA, nhất trí triển khai các định hướng, sáng kiến kết nối khu vực, trọng tâm là phát huy vai trò cầu nối chiến lược của Việt Nam giữa CICA và ASEAN.