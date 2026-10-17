Khi chiếc xe máy trở thành 'con dao 2 lưỡi' đối với người chưa thành niên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can đối với T.H về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Mới đây, một trường hợp chưa thành niên tại Quảng Ngãi điều khiển xe máy xe trong điều kiện tầm nhìn hạn chế và vì chủ quan, thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng đã gây ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 5 người bị thương. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ cho tất cả các bậc phụ huynh.

Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.H (trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 7-7-2026, T.H điều khiển xe gắn máy chở theo 2 người lưu thông trên địa bàn xã Sa Thầy. Khi di chuyển đến khu vực giao lộ với đường Tỉnh lộ 675, trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế, T.H đã thiếu chú ý quan sát, không phát tín hiệu cảnh báo nhưng vẫn điều khiển phương tiện chuyển hướng. Hậu quả đã dẫn đến va chạm với xe mô-tô chở hai người đang đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến cả 5 người trên hai phương tiện bị thương tích; trong đó, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 4 nạn nhân còn lại do hành vi của Hùng gây ra lên tới 164%. Hậu quả đau xót của vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về những rủi ro tiềm ẩn khi người điều khiển phương tiện lơ đễnh, không tuân thủ các quy tắc an toàn khi chuyển hướng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hoặc không gian hạn chế tầm nhìn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, có những trường hợp các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng do sự buông lỏng của gia đình đồng thời bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội đã dẫn đến các hành vi lệch chuẩn,chỉ một quyết định chủ quan có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhất là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, bốc đầu… tiềm ẩn yếu tố gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, trật tự xã hội.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, người giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe, không có giấy phép lái xe theo quy định, không đủ điều kiện sức khỏe hoặc điều kiện tham gia giao thông… Nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân.

Từ thực tế trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật; thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn con em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tự giác nâng cao ý thức, chú ý quan sát, thực hiện đúng quy tắc chuyển hướng và luôn đặt sự an toàn của bản thân cùng những người xung quanh lên hàng đầu.