Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh một phiên họp toàn thể ở hội trường tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; Đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, trong đó có những dự án đáng chú ý như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)...

Đồng thời, cho ý kiến 4 dự án dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách. Đặc biệt, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Thời lượng dành cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn là 1 ngày (dự kiến diễn ra vào ngày 12/11).

Từ 6 nhóm lĩnh vực trọng tâm được đề xuất gồm: y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ, Quốc hội sẽ chọn 2 nhóm lĩnh vực để tiến hành chất vấn trực tiếp 2 Bộ trưởng.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.