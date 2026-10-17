Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Tổ chức hai hội nghị cấp cao

Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Ban Tổ chức được thành lập nhằm chuẩn bị, tổ chức các hội nghị cấp cao và những hoạt động liên quan.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12, ACMECS 11.

Theo quyết định, Trưởng Ban Tổ chức là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Các Phó Trưởng ban gồm: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Phó Trưởng ban thường trực; và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong.

Các thành viên Ban Tổ chức là đại diện của các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công việc, Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định việc bổ sung hoặc điều chỉnh thành phần Ban Tổ chức trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và thành viên; ban hành Quy chế hoạt động; quyết định thành lập bộ phận thường trực và các tiểu ban.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức các hội nghị theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Tổ chức gồm bộ phận thường trực và 5 tiểu ban: 1. Tiểu ban An ninh - Y tế; 2. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần; 3. Tiểu ban Nội dung; 4. Tiểu ban Lễ tân; 5. Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa. Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức đặt tại Bộ Ngoại giao.