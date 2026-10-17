Hà Nội yêu cầu 100% công trình lớn giám sát bụi bằng cảm biến, camera, AI

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu các công trường phải lập nhật ký phương tiện ra vào, ghi rõ biển số, đơn vị vận tải, thời gian, loại vật liệu và kết quả kiểm tra, rửa xe. Ảnh minh họa.

Kế hoạch yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn phát thải, quan trắc, giám sát, dự báo, truyền thông và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các nguồn phát thải trọng điểm được tập trung kiểm soát gồm bụi từ hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu, bụi đường, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác và chất thải không đúng quy định, cùng các nguồn phát thải từ giao thông, công nghiệp.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường lập danh mục công trường, điểm phá dỡ, bãi tập kết vật liệu và điểm tiếp nhận phế thải; xác định rõ chủ đầu tư, nhà thầu, tuyến vận chuyển và thời gian hoạt động. Các công trình đào đất, san nền, phá dỡ và công trình gần trường học, bệnh viện, khu dân cư được ưu tiên kiểm soát.

Chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế phát tán bụi như che chắn công trường, phủ kín vật liệu rời và đất trống chưa thi công; làm cứng, duy trì vệ sinh đường nội bộ, lối ra vào; áp dụng biện pháp hút bụi hoặc làm ẩm tại vị trí cắt, khoan, phá dỡ. Phế thải từ trên cao phải được vận chuyển bằng thiết bị, ống kín hoặc biện pháp bao che phù hợp.

Tại cổng công trường, phải tổ chức kiểm soát xe chở vật liệu, đất, phế thải; kiểm tra độ kín của thùng xe, tình trạng che phủ và nguy cơ rơi vãi. Xe trước khi ra khỏi công trường phải được phun, rửa sạch bánh xe, gầm và phần thân bám bùn đất.

Các công trường phải lập nhật ký phương tiện ra vào, ghi rõ biển số, đơn vị vận tải, thời gian, loại vật liệu và kết quả kiểm tra, rửa xe. Camera giám sát được lắp đặt tại khu vực rửa xe, cổng ra vào, ưu tiên khả năng nhận diện biển số; dữ liệu phải được lưu trữ, kết nối theo phương án kỹ thuật và quy định về bảo vệ dữ liệu.

Trong tháng 10/2026, Sở Xây dựng phải hoàn thành danh mục công trình lớn và công trình có nguy cơ cao. Thành phố yêu cầu 100% công trình lớn thực hiện giám sát bụi bằng cảm biến, camera, trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc giải pháp công nghệ phù hợp theo quyết định của UBND thành phố; kết nối dữ liệu về công an cấp xã và UBND các xã, phường.

Trước ngày 15/11, hàng rào công trường xây dựng nhà cao tầng, khu đô thị phải đáp ứng yêu cầu về chiều cao tối thiểu 3m, màu sắc, hình thức phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và đặc điểm khu vực; xây tường bao cao tối thiểu 40cm. Hệ thống camera giám sát xung quanh công trường phải lưu trữ dữ liệu tối thiểu 30 ngày.

Đối với hoạt động vận chuyển vật liệu và kiểm soát bụi đường, công an thành phố chủ trì kiểm tra, xử lý nghiêm phương tiện chở nguyên vật liệu xây dựng, đất, đá, phế thải không che phủ hoặc che phủ không kín, làm rơi vãi vật liệu, kéo theo bùn đất gây ô nhiễm môi trường; xe chở quá tải và hành vi đổ thải trái phép.

Sở Xây dựng phối hợp công an thành phố và UBND các xã, phường xác định tuyến vận chuyển, điểm nóng ô nhiễm bụi và phương án tổ chức giao thông phù hợp. Chủ đầu tư phải tổ chức thu gom ngay bùn đất do hoạt động công trường làm rơi vãi tại cổng và đoạn đường bị ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 50-100m theo tuyến xe ra vào, bảo đảm an toàn giao thông.

UBND các xã, phường và đơn vị quản lý hợp đồng vệ sinh môi trường phải lập danh mục, lịch làm sạch theo từng tuyến, ưu tiên các tuyến đường ô nhiễm bụi trọng điểm. Thành phố yêu cầu áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), gắn với mức độ sạch, tình trạng tái phát sinh bụi và thời gian xử lý điểm rơi vãi.