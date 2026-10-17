Hiện thực hóa tiềm năng, kiến tạo động lực phát triển

Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Mỹ, ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin. (Nguồn: TTXVN)

Là hai thành viên của Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), Thụy Sỹ và Liechtenstein có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối kinh tế giữa Việt Nam với khu vực. Chuyến thăm của Tổng thống Thụy Sỹ và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein trong cùng một tuần được kỳ vọng mở đường cho hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác EFTA phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Bồi đắp niềm tin cho hành trình hơn nửa thế kỷ

Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sỹ phát triển sâu rộng và hiệu quả. Đây cũng là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Guy Parmelin cùng Phu nhân còn là bước triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị; là lời khẳng định Đảng và Nhà nước Việt nam coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương với quốc gia Trung Âu ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới; qua đó tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có khối EFTA mà Thụy Sỹ là thành viên.

Thụy Sỹ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành, quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, đến hợp tác phát triển, văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc để quan hệ hai nước tiếp tục kết nối, đồng hành, cùng nhau xây dựng tương lai.

Tháng 1/2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương, khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên cơ sở tin cậy chính trị, lợi ích bổ trợ và tầm nhìn phát triển chung trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và tài chính bền vững. Sau hơn một năm triển khai khuôn khổ mới, hợp tác giữa hai nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về chính trị - ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị và nâng cao hiệu quả hợp tác

Đặc biệt, gần đây nhất, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ, ngày 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sỹ Guy Pamerlin.

Tại đây, Tổng thống Guy Pamerlin bày tỏ mong muốn trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng mỗi nước; đề nghị hai bên sớm có các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đề xuất Thụy Sỹ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn nước này tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Thụy Sỹ như tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo...; đề nghị quốc gia Trung Âu chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ.

Kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật giữa Việt Nam và quốc gia Trung Âu. Theo Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Châu Mai Anh, tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026 lần lượt đạt hơn 1 tỷ USD và 715 triệu USD. Về đầu tư, năm 2025, Thụy Sỹ có 18 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký 162 triệu USD. Ngoài ra, còn 11 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 301 triệu USD, 14 lượt góp vốn mua cổ phần với giá trị 121,84 triệu USD.

Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và vốn góp mua cổ phần trong năm 2025 đạt 584,71 triệu USD, đưa Thụy Sỹ trở thành nhà đầu tư đứng thứ 14 tại Việt Nam năm 2025. Nhiều tập đoàn hàng đầu như Nestlé, ABB, Roche, Zurich Insurance, Holcim hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Đáng chú ý, sau hơn 14 năm đàm phán, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương vào ngày 2/7/2026. Với phạm vi bao trùm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển bền vững, Hiệp định tạo cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Đại sứ Châu Mai Anh thông tin, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sỹ với sự tham dự của hàng chục doanh nghiệp và hiệp hội kinh tế lớn tháp tùng Tổng thống cùng nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và địa phương của Việt Nam.

Diễn đàn sẽ nơi kết nối cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các đối tác nghiên cứu của hai nước; tạo điều kiện để họ trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường và hình thành các dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất, tài chính, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Có thể nói, Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng đối với các công ty Thụy Sỹ - cả với tư cách là một thị trường tiêu thụ năng động và là một địa điểm kinh doanh chiến lược tại châu Á. Do đó, chuyến công du của nhà lãnh đạo Thụy Sỹ sẽ góp phần triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác toàn diện, tạo bước ngoặt cho hợp tác song phương, thúc đẩy đối ngoại trên các kênh.

Sau hơn 14 năm đàm phán, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương vào ngày 2/7/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Khai mở dư địa, tạo động lực hợp tác mới

Cùng đón một người bạn khác từ Trung Âu vào những ngày Thu tháng 10, chuyến thăm của Thủ tướng Công quốc Liechtenstein có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; qua đó nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các Hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Liechtenstein với khối EFTA.

Thời gian qua, hai nước đã duy trì quan hệ hữu nghị và từng bước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 9,8 triệu USD. Liechtenstein là nước xếp thứ 84 về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trị giá 4 triệu USD. Các cuộc tiếp xúc giữa các bộ, ngành và đại diện doanh nghiệp thời gian qua đã góp phần nhận diện những lĩnh vực có tiềm năng, như công nghiệp kỹ thuật cao, dược phẩm, thiết bị y tế và tài chính. Đây cũng là những lĩnh vực có tính bổ trợ nhất định giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Liechtenstein.

Việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 6/2026 là một bước tiến có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Hiệp định góp phần tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và có khả năng dự báo tốt hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh nhận định, Hiệp định có thể mang lại những lợi ích đáng kể trên ba phương diện: cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các quyết định đầu tư dài hạn; mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước; bổ trợ cho những khuôn khổ hợp tác kinh tế rộng lớn hơn.

Do đó, việc Việt Nam đón nữ Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein thể hiện sự coi trọng của đất nước hình chữ S trong thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với quốc gia này; mong muốn cùng Liechtenstein khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực Công quốc có thế mạnh như công nghiệp, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ tài chính, tài sản số, tài chính xanh…; phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Theo Đại sứ Châu Mai Anh, chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ mở ra những khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho quan hệ kinh tế. Việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán FTA, cùng với việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán và ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vừa qua, là những dấu mốc quan trọng, góp phần tạo thêm cơ sở thuận lợi cho quá trình tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Có thể nói, với những thế mạnh của Liechtenstein, cùng tiềm năng thị trường và vị trí kết nối của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm sẽ góp phần chuyển hóa những cơ hội thành các chương trình hợp tác và kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và cùng có lợi, qua đó đưa quan hệ Việt Nam - Liechtenstein phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng hơn với tiềm năng của mỗi bên.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Thụy Sỹ và Liechtenstein tới Việt Nam cho thấy quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu đang có thêm những điều kiện thuận lợi để phát triển theo chiều sâu. Trên nền tảng tin cậy chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích bổ trợ, Việt Nam - Thụy Sỹ, Việt Nam - Liechtenstein có thể mở rộng hợp tác từ những lĩnh vực truyền thống sang các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo...

Điều quan trọng là những cơ hội được mở ra cần sớm được cụ thể hóa bằng các cơ chế thuận lợi, các dự án khả thi và những kết quả hợp tác thiết thực.