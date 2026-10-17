[Infographic] Triển khai thử nghiệm Chỉ số bảo đảm an ninh mạng từ năm 2027

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chỉ số bảo đảm an ninh mạng.

Chỉ số gồm 3 nhóm tiêu chí với 29 tiêu chí thành phần, được triển khai thử nghiệm trong giai đoạn 2027-2028 và tiến hành sơ kết, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh trong quý II/2028.

Trên cơ sở kết quả sơ kết giai đoạn triển khai thử nghiệm, cơ quan thường trực (Bộ Công an) báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng chính thức Chỉ số cho giai đoạn 2029-2030 và định hướng các năm tiếp theo.

Đối với kết quả đánh giá chính thức (từ năm 2029 trở đi), kết quả đánh giá được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tổ chức công bố, xếp hạng định kỳ theo quy định trước tháng 5 hằng năm; làm căn cứ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, phục vụ hoạch định chính sách vĩ mô, chiến lược về an ninh mạng quốc gia.

Kết quả đánh giá chính thức có thể được sử dụng làm một trong các thông tin tham khảo phục vụ công tác đánh giá cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác có liên quan.