Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 949 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay (16/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 6.139.472.500 đồng (hơn 6,1 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 949 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 03 - 08 - 12 - 22 - 24 và số đặc biệt là 09.

Vietlott lại nổ giải độc đắc hơn 6 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 5,5 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 949 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 5 người trúng giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, 95 khách hàng trúng giải ba trị giá 500.000 đồng/giải, 275 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 2.771 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 18.143 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.

Trước đó, ở kỳ quay lần thứ 948 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra đêm15/10, Vietlott cũng đã tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc trị giá hơn 25,6 tỷ đồng.

Như vậy, ở 2 kỳ quay liên tiếp diễn ra gần đây của sản phẩm xổ số Lotto 5/35, Vietlott đã tìm được 2 tấm vé trúng giải độc đắc với tổng trị giá gần 32 tỷ đồng.