Thời tiết hôm nay 17/10: Hà Nội nắng 34°C, TP.HCM có mưa dông chiều tối

Thời tiết ngày 17/10: Hà Nội nắng 34°C, TP.HCM có mưa dông chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/10, Bắc bộ tiếp tục có nắng, đêm mưa vài nơi. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 32-34°C, thấp nhất 24-26°C; đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù.

Khu vực Thanh Hóa - Huế có nắng vào ban ngày, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Tại cao nguyên Trung bộ, mưa dông xuất hiện vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Nam bộ có nhiệt độ cao nhất 31-34°C. Chiều và tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/10/2026

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc bộ: Có mây, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, riêng khu Tây Bắc 19-22°C; cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc bộ: Có mây, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C; cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, cao nhất 29-32°C.

Nam bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 31-34°C.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 32-34°C.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 17/10/2026

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Miền Bắc 15 tỉnh, thành

Miền Trung và cao nguyên 11 tỉnh, thành

Miền Nam 8 tỉnh, thành

⚠️ Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ các địa phương được tổng hợp từ bản tin Hà Nội, TP.HCM và các vùng khí tượng; khoảng nhiệt theo vùng không thể hiện đầy đủ chênh lệch địa hình trong từng tỉnh. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , bản tin ngày và đêm 17/10/2026.