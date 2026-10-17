Thời tiết hôm nay 17.10: Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to

Tại Hà Nội, chất lượng không khí ở mức xấu từ sáng sớm đến trưa, với chỉ số AQI 110-120; đến chiều tối cải thiện về mức khá, dao động 85-95.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh duy trì chất lượng không khí ở mức khá, AQI từ 60-75. Người dân là nhóm nhạy cảm, nên hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài để bảo vệ sức khỏe.

TP Hà Nội: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Nam có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.