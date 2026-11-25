Những khách hàng “đặc biệt”

Vào một buổi sáng ngày trong tuần, chúng tôi ghé thăm Phòng khám thú y Coco Pet, đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Hới. Tại đây, phòng khám được bố trí khá khoa học, tách riêng các khu vực thăm khám, chăm sóc, điều trị sức khỏe, làm đẹp…

Bác sĩ Nguyễn Thúy Phương siêu âm, thăm khám bệnh cho mèo con - Ảnh: L.M

Mặc dù mới sáng sớm nhưng bác sĩ Nguyễn Thúy Phương, chủ Phòng khám Coco Pet đã bận rộn với việc tỉa lông, cắt móng cho một chú chó nhỏ. Bằng những thao tác nhẹ nhàng, tỉ mẫn cùng việc sử dụng các thiết bị chuyên dụng, bác sĩ Phương đã hoàn thành việc làm đẹp cho vị khách “đặc biệt” này. Ngay sau đó, bác sĩ Phương lại quay sang thay vết thương cho chú chó đã được lưu trú điều trị tại phòng khám gần 1 tuần nay.

Chúng tôi được biết, bác sĩ Nguyễn Thúy Phương là một người rất yêu quý chó, mèo. Do đó, sau khi tốt nghiệp cử nhân Khoa chăn nuôi thú y, Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế), thì quyết định theo nghề chăm sóc, khám chữa bệnh cho các loại thú cưng. Những năm đầu mới ra trường, Phương làm tại một phòng khám ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đến năm 2025, Phương trở về Đồng Hới mở phòng khám riêng.

“Là bác sĩ thú y, hằng ngày, chúng tôi phải tiếp xúc với những bệnh nhân đặc biệt (chó, mèo, chuột, thỏ…). Một chú chó nằm lừ đừ vì sốt cao, một bé mèo cố giấu kín cơn đau, hay một con vật bị tai nạn giao thông run rẩy vì hoảng loạn, tất cả đều không thể nói "tôi đau ở đâu". Chúng tôi bước vào phòng khám bắt đầu bằng sự quan sát tinh tế và thấu cảm, phải đọc được ngôn ngữ cơ thể, lắng nghe nhịp thở, đánh giá phản xạ và kiên nhẫn xoa dịu tâm lý sợ hãi trước khi có thể thăm khám”, bác sĩ Phương tâm sự.

Cũng là một người rất yêu quý động vật, bác sĩ Hồ Thị Hòa đã có khoảng 10 năm gắn bó với nghề bác sĩ thú y. Hiện tại, chị đang công tác tại Trạm sản xuất giống vật nuôi, Trung tâm giống vật nuôi Quảng Trị.

Bác sĩ Hồ Thị Hòa tiêm phòng cho chó - Ảnh: L.M

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hồ Thị Hòa nhận định: “Trong những năm gần đây, nhu cầu nuôi và chăm sóc thú cưng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng cao. Nhiều gia đình xem thú cưng không chỉ là vật nuôi mà là một thành viên thân thiết trong nhà. Việc chăm sóc sức khỏe hay các biện pháp phòng bệnh của vật nuôi vì thế được quan tâm nhiều hơn. Đa phần khách hàng của chúng tôi đều có nhu cầu về tiêm phòng định kỳ, tẩy giun sán ký sinh trùng, chăm sóc dinh dưỡng cho vật nuôi”.

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, các phòng khám thú ý trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng được chuẩn hóa với nhiều trang thiết bị hiện đại, có thể chăm sóc y tế cho thú cưng kịp thời mà không phải di chuyển quá xa, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí của người nuôi.

Nghề của sự kiên nhẫn

Nhiều người vẫn hình dung công việc của bác sĩ thú y nhẹ nhàng, gắn liền với hình ảnh đáng yêu của chó, mèo. Nhưng thực tế đằng sau cánh cửa phòng khám là những giờ đứng liên tục, những mùi đặc trưng của thuốc sát trùng và dịch tiết, những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ và cả những vết cào, vết cắn không thể lường trước.

Không ít ca bệnh diễn biến phức tạp đòi hỏi theo dõi sát sao từng giờ, nhất là với thú cưng sơ sinh, động vật lớn tuổi hoặc vật nuôi đang hồi phục sau phẫu thuật. Những cuộc gọi khẩn cấp lúc rạng sáng không còn là chuyện hiếm. Với nhiều bác sĩ thú y, điện thoại luôn ở chế độ có chuông, bởi ở đầu dây bên kia có thể là một sinh mạng nhỏ bé đang cần can thiệp kịp thời.

Việc băng bó vết thương cho thú nuôi được bác sĩ Nguyễn Thúy Phương chăm chút cẩn thận - Ảnh: L.M

Bác sĩ Nguyễn Thúy Phương, chủ Phòng khám Coco Pet, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được làm đúng nghề mình yêu thích. Tuy nhiên, nghề chăm sóc thú cưng không hẳn nhẹ nhàng như nhiều người vẫn nghĩ. Ngoài việc tỉ mỉ trong làm đẹp cho chúng, khâu chăm sóc sức khỏe đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn, kiên trì với thú nuôi để chẩn đoán đúng bệnh và chăm sóc hiệu quả; túc trực xuyên đêm khi vật nuôi sinh con hoặc gặp trường hợp phải cấp cứu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không tránh được những rủi ro, như: Bệnh ngoài da, bị chó mèo cào, cắn phải tiêm phòng dại… Vì thế, ai thực sự yêu quý động vật, thú nuôi mới có thể theo đuổi và đam mê với nghề này”.

Dẫu vất vả, thứ giữ chân nhiều bác sĩ thú y ở lại với nghề chính là những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị: Ánh mắt tin cậy của một con vật từng sợ hãi nay chịu nằm yên trong vòng tay bác sĩ, tiếng rên khe khẽ khi được chăm sóc, hay hình ảnh một chú cún từng liệt chân nay đã chạy tung tăng trở lại ngày tái khám.

Đằng sau mỗi ca điều trị thành công là sự gắn kết bền chặt hơn giữa con người với vật nuôi và là niềm tin mà các gia đình gửi gắm. Trong thế giới ấy, bác sĩ thú y không chỉ chữa lành thể chất cho những thú cưng mà còn góp phần giữ trọn vẹn những niềm vui bình dị trong mỗi mái nhà.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chăm sóc tốt sức khỏe cho vật nuôi, các bác sĩ thú ý cũng phải thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn.

Bác sĩ Hồ Thị Hòa chia sẻ: “Các loại vật nuôi cũng có nhiều căn bệnh khá phức tạp, bản thân các bác sĩ thú y như chúng tôi luôn phải nỗ lực học hỏi, thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức; trao đổi kinh nghiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực chẩn đoán, phòng, chữa bệnh cho thú nuôi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên hướng dẫn người nuôi chế độ chăm sóc, dinh dưỡng đúng cách, một số biểu hiện cơ bản khi xuất hiện vấn đề sức khỏe cần can thiệp của thú y nhằm chăm sóc vật nuôi một cách tốt nhất”.