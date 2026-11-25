Ảnh minh hoạ: Eating Well

Ung thư là căn bệnh chịu tác động của nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, môi trường và lối sống. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ có thể được kiểm soát thông qua những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày.

Tiến sĩ Laura Makaroff, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phòng ngừa và phát hiện sớm của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) cho biết, cứ 5 trường hợp ung thư mới được chẩn đoán thì có 1 trường hợp liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu vận động, thừa cân, béo phì hoặc các yếu tố lối sống khác.

Từ thực tế đó, các chuyên gia chỉ ra 5 quan niệm sai lầm phổ biến cần thay đổi.

1. Không có thực phẩm nào là “lá chắn” chống ung thư

Một trong những lầm tưởng phổ biến là một loại thực phẩm hoặc chế độ ăn đặc biệt có thể ngăn ngừa ung thư. Theo chuyên gia Makaroff, điều quan trọng không nằm ở một loại thực phẩm riêng lẻ mà là chế độ ăn uống tổng thể và duy trì lâu dài.

Mọi người nên tăng cường rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ; đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sâu, thức ăn nhanh và những sản phẩm chứa nhiều đường, chất béo nhưng ít dinh dưỡng.

2. Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao

Tập gym hay chạy bộ không phải là lựa chọn duy nhất để tăng cường sức khỏe. Những hoạt động thường ngày như đi bộ, làm việc nhà hay đi mua sắm cũng mang lại lợi ích.

Một nghiên cứu được bài viết dẫn lại cho thấy, những người đi bộ 9.000 bước mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn 16% so với nhóm đi bộ 5.000 bước. Vì vậy, duy trì vận động và giảm thời gian ngồi lâu là điều quan trọng, ngay cả khi chỉ bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ nhàng.

3. Thừa cân cũng làm tăng nguy cơ ung thư

Không chỉ béo phì, tình trạng thừa cân cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh. Lượng mỡ dư thừa trong cơ thể được xác định có liên quan đến 13 loại ung thư, trong đó có ung thư gan, thận, tuyến tụy, đại trực tràng, vú và nội mạc tử cung.

Duy trì cân nặng hợp lý không chỉ góp phần giảm nguy cơ ung thư mà còn giúp phòng tránh nhiều bệnh mạn tính khác.

4. Không có mức uống rượu bia nào được chứng minh là an toàn tuyệt đối đối với nguy cơ ung thư

Quan niệm uống một lượng rượu vang vừa phải có thể phòng ngừa ung thư không được các nghiên cứu khoa học ủng hộ. Theo chuyên gia Makaroff, tất cả các loại đồ uống có cồn đều có thể làm tăng nguy cơ ung thư, trong đó có ung thư khoang miệng, thực quản, gan, vú và đại trực tràng.

Hiệp hội Ung thư Mỹ xếp việc sử dụng rượu bia là nguyên nhân có thể phòng tránh phổ biến thứ ba gây ung thư, sau hút thuốc lá và thừa cân, béo phì. Khuyến nghị tốt nhất là không uống rượu bia hoặc hạn chế tối đa lượng tiêu thụ.

5. Tầm soát không chỉ giúp phát hiện ung thư

Một số phương pháp tầm soát còn có khả năng ngăn ngừa ung thư. Chẳng hạn, nội soi đại tràng giúp phát hiện các polyp – những khối mô bất thường có thể phát triển thành ung thư. Bác sĩ có thể loại bỏ polyp ngay trong quá trình nội soi, qua đó giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên thực hiện tầm soát theo lịch phù hợp với độ tuổi, giới tính và các yếu tố nguy cơ của bản thân.

Bắt đầu từ những thay đổi thiết thực

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), phòng ngừa ung thư cần được thực hiện thông qua những thói quen bền vững: duy trì cân nặng hợp lý; vận động ít nhất 150-300 phút mỗi tuần ở cường độ vừa phải; ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu; hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường.

Bên cạnh đó, cần tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và không tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung với mục đích phòng ngừa ung thư, bởi chưa có đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả của các sản phẩm này.

Các chuyên gia nhấn mạnh không có một lối sống nào bảo đảm ngăn ngừa hoàn toàn ung thư. Tuy nhiên, duy trì nhiều thói quen lành mạnh, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và thực hiện lâu dài có thể góp phần đáng kể giảm nguy cơ mắc bệnh.