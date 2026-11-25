Khàn tiếng thường bị xem là biểu hiện thông thường khi cảm lạnh hoặc nóng trong người. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài không khỏi, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng bệnh nguy hiểm.

Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ung thư Hong Kong (Trung Quốc) thuộc Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong, mỗi năm địa phương ghi nhận khoảng 200 ca ung thư thanh quản mới, trong đó hơn 90% là nam giới.

Polyp dây thanh là tổn thương lành tính khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi, điều trị phù hợp, kết hợp với các yếu tố kích thích như hút thuốc, uống rượu và lạm dụng giọng nói trong thời gian dài, người bệnh có thể đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Theo HK01, giới chuyên môn cảnh báo nhiều bệnh nhân bỏ qua các triệu chứng ban đầu, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị. Người bị khàn tiếng kéo dài nên đi khám sớm.

Khàn tiếng, đau họng kéo dài trên 2 tuần là những triệu chứng cần chú ý, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ ung thư thanh quản. Ảnh: Vecteezy.

Người đàn ông hút thuốc, uống rượu thường xuyên, chủ quan với polyp dây thanh

Theo Health News Network, người đàn ông họ Trương, 43 tuổi, sống tại Vũ Hán, làm nghề kinh doanh bán hàng nên thường xuyên phải nói chuyện với khách hàng. Công việc khiến ông phải sử dụng giọng nói liên tục trong thời gian dài.

Hơn một năm trước, người này được chẩn đoán mắc polyp dây thanh quản nhưng phớt lờ, không chú ý điều trị. Thậm chí, ông vẫn duy trì thói quen hút thuốc và uống rượu thường xuyên.

Một thời gian sau, giọng nói ông Trương đột nhiên trở nên khàn nghiêm trọng. Khi đến khoa Tai Mũi Họng kiểm tra, ông bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư thanh quản.

May mắn, bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm đến giữa. Các bác sĩ phẫu thuật cắt một phần thanh quản để loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn một phần cơ quan này và chức năng phát âm cho bệnh nhân.

6 dấu hiệu ung thư thanh quản giai đoạn đầu

Theo thông tin lâm sàng từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) và Mayo Clinic (Mỹ), các triệu chứng ban đầu của ung thư thanh quản khá giống những biểu hiện khó chịu thông thường ở đường hô hấp trên, khiến nhiều người dễ bỏ qua.

Các dấu hiệu có thể được chia thành 6 nhóm:

Thay đổi giọng nói: Khàn tiếng kéo dài, chất giọng thay đổi hoặc phát âm không rõ ràng.

Xuất hiện khối u hoặc vết loét lâu lành: Có khối bất thường, sưng ở cổ hoặc vùng họng; vết loét trong miệng, họng không lành.

Khó nuốt hoặc đau khi nuốt: Cảm thấy khó khăn khi nuốt thức ăn, chất lỏng hoặc đau rõ rệt trong quá trình nuốt.

Đau tai và đau họng: Đau tai dai dẳng không thuyên giảm hoặc đau họng kéo dài.

Triệu chứng đường hô hấp: Khó thở, thở hụt hơi, ho dai dẳng. NHS cũng đề cập tình trạng hôi miệng có thể xuất hiện.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Cân nặng liên tục giảm dù người bệnh không chủ động ăn kiêng hay giảm cân.

Hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư thanh quản. Ảnh: Magnific.

4 thói quen gây hại cho cổ họng cần thay đổi

Theo thông tin từ Học viện Tai Mũi Họng Hong Kong, nếu tình trạng khàn tiếng hoặc thay đổi giọng nói kéo dài từ 2-4 tuần, người bệnh cần sớm đến khám chuyên khoa để loại trừ nguy cơ ung thư thanh quản.

Để phòng ngừa các tổn thương dây thanh và ung thư thanh quản, mọi người nên thay đổi 4 thói quen sau:

Hút thuốc và lạm dụng rượu bia

Tỷ lệ mắc ung thư thanh quản ở nam giới cao hơn nữ giới khoảng 10 lần, chủ yếu liên quan đến thói quen hút thuốc và uống rượu. Lượng thuốc lá sử dụng càng nhiều, nguy cơ ung thư càng tăng.

Thường xuyên khạc, hắng giọng

Hắng giọng quá nhiều khiến luồng khí tác động mạnh và liên tục lên dây thanh, làm tăng ma sát, có thể gây tổn thương lớp niêm mạc.

Không đánh răng trước khi đi ngủ

Vi khuẩn trong khoang miệng sinh sôi nhiều vào ban đêm. Nếu không vệ sinh răng miệng đúng cách, vi khuẩn có thể góp phần gây viêm nhiễm vùng họng mạn tính.

Ăn quá nhiều thực phẩm cay nóng

Thường xuyên ăn quá nhiều thức ăn cay, có tính kích thích có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit dạ dày và viêm họng. Tình trạng này kéo dài có thể gây kích ứng vùng dây thanh.