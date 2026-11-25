Theo hãng tin AFP, sự việc bắt đầu sau kỳ quay số ngày 31/7. Ngày 2/8, người phụ nữ mang tấm vé đến một cửa hàng gần nhà để kiểm tra kết quả. Tuy nhiên, khi đưa vé vào máy quét, bà nhận được thông báo "không thể thanh toán".

Không hiểu ý nghĩa của thông báo này, người phụ nữ cho rằng mình không trúng thưởng nên đã bỏ lại tấm vé tại cửa hàng rồi trở về nhà.

Trên thực tế, thông báo trên xuất hiện do cửa hàng bán lẻ chỉ được phép thanh toán những giải thưởng có giá trị nhỏ. Với những khoản tiền lớn, người trúng thưởng phải thực hiện thủ tục nhận tiền theo quy định riêng.

Điều đáng nói, người phụ nữ vốn có thói quen chơi một dãy số cố định vì chúng gắn với một người thân yêu. Sau khi bà trở về nhà, một thành viên trong gia đình phát hiện dãy số quen thuộc này chính là những con số trúng giải độc đắc.

Tưởng tờ vé số không trúng, người phụ nữ đã vứt vào thùng rác. Nào ngờ chiếc vé số có giải thưởng lên tới 30 tỷ đồng. Ảnh minh họa/AFP

Cả gia đình lập tức quay lại cửa hàng để tìm tấm vé. Tuy nhiên, lúc này, rác thải đã được xe chuyên dụng thu gom và đưa đi.

Trong lúc tuyệt vọng, người phụ nữ liên hệ với ông Roberto Nicola Toscano, người đứng đầu Công ty quản lý chất thải SANB tại địa phương, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được lời cầu cứu, phía SANB nhanh chóng truy lại hành trình thu gom rác để xác định chiếc xe đã chở đi tấm vé số. Sau khi tìm được phương tiện phù hợp, công ty lập tức cho dừng xe.

Do lượng rác có thể chứa những vật liệu nguy hiểm, công nhân không thể tiến hành tìm kiếm ngay tại hiện trường. Chiếc xe sau đó được đưa đến một cơ sở chuyên dụng để phục vụ quá trình phân loại và kiểm tra.

Thử thách lớn nhất là lượng rác khổng lồ trên xe, lên tới khoảng 6 tấn. Các công nhân phải kiên nhẫn mở từng túi, kiểm tra giữa hàng đống rác thải và những tấm vé số đã bị vứt bỏ.

Sau hơn một ngày làm việc trong điều kiện không mấy dễ chịu, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện. Khoảng 5h30 ngày 4/8, một công nhân tìm thấy tấm vé số cần tìm bên trong một chiếc túi bị rách.

May mắn thay, tấm vé vẫn còn nguyên vẹn, không bị xé rách hay hư hỏng. Đây cũng là chi tiết khiến những người tham gia tìm kiếm vô cùng bất ngờ.

Khi nhận được tin báo đã tìm thấy tấm vé, người phụ nữ bật khóc vì xúc động. Ông Toscano cho biết ông rất muốn ôm chúc mừng bà nhưng chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.

Không chỉ giúp người phụ nữ giữ lại cơ hội nhận khoản tiền thưởng hơn 30 tỷ đồng, câu chuyện còn mang đến niềm vui bất ngờ cho chính những công nhân vệ sinh. Sau khi tìm thấy tấm vé, ông Toscano cùng một số đồng nghiệp đã mua vé cào thử vận may và trúng thưởng 50 euro (khoảng 1,5 triệu đồng).

Theo ông Toscano, vì SANB là đơn vị công ích nên chi phí phát sinh cho chiến dịch tìm kiếm có thể trở thành gánh nặng đối với ngân sách công. Tuy nhiên, người phụ nữ đã cam kết thanh toán toàn bộ khoản chi phí bổ sung liên quan đến việc tìm lại tấm vé.

Sự việc sau đó trở thành câu chuyện được nhiều người chú ý, bởi chỉ một nhầm lẫn trong lúc kiểm tra kết quả, người phụ nữ suýt đánh mất khoản tiền thưởng tương đương hơn 30 tỷ đồng.