Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cảnh báo nguy cơ lây truyền COVID-19 có thể gia tăng trong thời gian tới, khi thời tiết chuyển mùa, nhu cầu đi lại, giao lưu và tập trung đông người tăng cao vào dịp cuối năm.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố đánh giá ban đầu về biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 hôm 19/11 và xếp dòng virus này vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Theo WHO, tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự đang tăng tại một số quốc gia, tập trung chủ yếu ở châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ này không phản ánh trực tiếp mức độ gia tăng số ca mắc trong cộng đồng, bởi còn phụ thuộc vào quy mô lấy mẫu, hoạt động giải trình tự gene và báo cáo dịch tễ của từng nước.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được đưa ra so sánh. Dù vậy, hiện chưa đủ bằng chứng xác định dòng virus này có khả năng lây lan nhanh hơn hoặc né tránh miễn dịch tốt hơn.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Ảnh minh hoạ)

WHO đánh giá nguy cơ bổ sung với sức khỏe cộng đồng toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp. Chưa có dữ liệu cho thấy biến thể gây bệnh nặng hơn các dòng virus trước đó. Những thông tin liên quan đến nguy cơ nhập viện, phải điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong cũng chưa đủ để đưa ra kết luận.

Dù vậy, COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nặng, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, tiểu đường, bệnh thận. Phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch cũng thuộc nhóm cần thận trọng.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang trước thông tin về biến thể mới. Việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát dịch tễ thường xuyên, nhằm kịp thời phát hiện những thay đổi của virus, không đồng nghĩa biến thể đã được xác định nguy hiểm hơn.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, người dân nên đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tới nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông thoáng. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cũng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Nhà ở và nơi làm việc cần được giữ thông thoáng, nhất là những khu vực thường xuyên tập trung đông người.

Cục Phòng bệnh cũng lưu ý người dân duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền. Khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc.

Đặc biệt, nếu có biểu hiện khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc tình trạng sức khỏe diễn biến nặng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế. Việc thăm khám càng sớm càng quan trọng đối với người cao tuổi và những người thuộc nhóm nguy cơ cao.