Ống cống tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21, nơi anh T chọn làm nơi trú thân.

Trong quá trình tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường An Khê phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện đi lang thang tại khu vực đường Nhơn Hòa 21. Nhận thấy hoàn cảnh của người này có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động tiếp cận, thăm hỏi, kiểm tra và xác minh thông tin.

Qua làm việc, xác định người thanh niên là Phạm Hữu T (sinh ngày 4-4-1995), có hộ khẩu thường trú tại Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Anh T cho biết đã rời khỏi gia đình từ năm 2019, không còn liên lạc với người thân, cuộc sống nay đây mai đó. Đáng thương hơn, thời gian gần đây, anh phải sống tạm bợ trong một ống cống tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của anh T, Công an phường An Khê đã nhanh chóng đưa anh về trụ sở, vừa quan tâm, hỗ trợ, vừa khẩn trương xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin và kết nối với gia đình.

Và rồi, điều mà gia đình anh T mong mỏi suốt gần 7 năm qua đã trở thành hiện thực.

Khi nhận được cuộc điện thoại từ Công an phường An Khê thông báo đã tìm thấy người con trai mất liên lạc từ năm 2019, gia đình anh T không giấu được niềm xúc động. Gần 7 năm đằng đẵng tìm kiếm, chờ đợi, bao lần hy vọng rồi thất vọng, tưởng chừng ngày gặp lại chỉ còn là điều mong ước. Thế nhưng, tin vui bất ngờ ấy đã thắp lên niềm hạnh phúc vỡ òa, đưa người con trở về với vòng tay gia đình.

Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đến đón anh T. Cuộc gặp gỡ sau gần 7 năm xa cách không chỉ khép lại những tháng ngày mòn mỏi ngóng trông của gia đình mà còn mang đến niềm vui, sự xúc động cho chính những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia xác minh, kết nối và hỗ trợ.

Gia đình đến đón anh T.

Đặc biệt, trước hoàn cảnh của gia đình, Công an phường An Khê đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1.000.000 đồng để gia đình trang trải một phần chi phí đi lại, đón anh T về quê đoàn tụ.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an, gia đình anh T đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường An Khê, bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử đầy nhân văn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Một cuộc điện thoại nối lại tình thân sau gần 7 năm xa cách. Một việc làm tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao, bởi phía sau đó là niềm hạnh phúc của một gia đình, là sự trở về của một người con tưởng chừng đã biệt vô âm tín.

Đối với người chiến sĩ Công an, chiến công không chỉ được đo đếm bằng những chuyên án lớn hay những vụ án phức tạp được khám phá, mà còn hiện hữu trong từng việc làm thiết thực, trong sự sẻ chia với những mảnh đời khó khăn và trong niềm vui bình dị của nhân dân. Giúp một người thất lạc trở về, nối lại tình thân, mang bình yên và hạnh phúc đến với mỗi gia đình cũng chính là phần thưởng ý nghĩa đối với những người mang trên mình sắc phục Công an nhân dân.

Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ; đồng thời thể hiện sinh động tinh thần phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Bởi suy cho cùng, sự bình yên không chỉ là giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn là khi mỗi người dân được quan tâm, giúp đỡ và mỗi gia đình được trọn vẹn niềm vui đoàn tụ.