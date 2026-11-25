Theo Sở Y tế Hà Nội, nhiều người cho rằng, sau khi đã phẫu thuật cắt ruột thừa thì sẽ không mắc viêm ruột thừa nữa. Tuy nhiên, trên thực tế, một số ít trường hợp vẫn có thể xuất hiện tình trạng viêm tại phần ruột thừa còn sót lại sau phẫu thuật. Bệnh lý này được gọi là viêm mỏm cụt ruột thừa (Stump Appendicitis).

Đây là một biến chứng hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Viêm mỏm cụt ruột thừa là gì?

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, trong phẫu thuật cắt ruột thừa, bác sĩ sẽ cắt bỏ ruột thừa tại vị trí gần gốc, nơi ruột thừa nối với manh tràng. Tuy nhiên, một đoạn ngắn của ruột thừa vẫn có thể còn lại. Khi đoạn ruột thừa còn sót này bị tắc nghẽn, nhiễm khuẩn và viêm, tình trạng đó được gọi là viêm mỏm cụt ruột thừa. Bệnh có thể xuất hiện sau phẫu thuật vài tuần, vài tháng, thậm chí nhiều năm hoặc hàng chục năm.

Ảnh minh họa/nguồn bvnguyentriphuong.com.vn

Các bác sĩ cũng chia sẻ một số yếu tố có thể góp phần gây viêm mỏm cụt ruột thừa như đoạn ruột thừa còn lại sau phẫu thuật tương đối dài; sỏi phân gây tắc nghẽn lòng mỏm cụt ruột thừa; tăng sinh tổ chức lympho hoặc các nguyên nhân khác gây bít tắc lòng ruột thừa; khó xác định chính xác gốc ruột thừa trong lần phẫu thuật trước do tình trạng viêm nặng hoặc bất thường giải phẫu. Viêm mỏm cụt ruột thừa có thể xảy ra sau cả phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mở.

Đừng chủ quan khi đau hố chậu phải và cảnh giác biến chứng

Về dấu hiệu nhận biết bệnh, triệu chứng của viêm mỏm cụt ruột thừa thường tương tự viêm ruột thừa cấp thông thường: Đau bụng, đặc biệt vùng hố chậu phải. Đau tăng dần, có thể kèm buồn nôn hoặc nôn. Sốt, chán ăn, mệt mỏi. Ấn đau vùng hố chậu phải, đôi khi có phản ứng thành bụng. Điểm đáng chú ý là tiền sử đã cắt ruột thừa có thể khiến người bệnh chủ quan và làm chậm quá trình chẩn đoán.

Trong chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng, có vai trò quan trọng trong phát hiện bệnh. Trên CT, các bác sĩ có thể nhận thấy: Cấu trúc dạng ống có đầu tận, xuất phát từ manh tràng, tương ứng phần mỏm cụt ruột thừa còn lại. Mỏm cụt ruột thừa giãn, thành dày, tăng ngấm thuốc sau tiêm thuốc cản quang. Thâm nhiễm tổ chức mỡ xung quanh. Có thể thấy sỏi phân trong lòng mỏm cụt. Trường hợp nặng có thể xuất hiện ổ áp xe, dịch khu trú hoặc dấu hiệu thủng. Siêu âm cũng có thể phát hiện cấu trúc mỏm cụt ruột thừa viêm, tuy nhiên kết quả phụ thuộc vào vị trí tổn thương, thể trạng người bệnh và kinh nghiệm người thực hiện. CT còn giúp phân biệt bệnh với các nguyên nhân đau hố chậu phải khác như viêm túi thừa manh tràng, viêm hồi manh tràng hoặc bệnh lý tiết niệu.

Các bác sĩ cũng cho biết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây thủng mỏm cụt ruột thừa, áp xe trong ổ bụng, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn nặng. Do bệnh hiếm gặp và người bệnh đã có tiền sử cắt ruột thừa nên việc chẩn đoán đôi khi bị chậm trễ, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Phương pháp điều trị bệnh thường được lựa chọn là phẫu thuật cắt bỏ phần mỏm cụt ruột thừa còn lại. Tùy mức độ viêm và tình trạng người bệnh, bác sĩ có thể kết hợp điều trị kháng sinh, dẫn lưu ổ áp xe hoặc các biện pháp phù hợp khác. Một số trường hợp được lựa chọn điều trị bảo tồn nhưng cần đánh giá và theo dõi chặt chẽ.

Các bác sĩ đưa ra khuyến cáo: Nếu đã từng cắt ruột thừa không có nghĩa là hoàn toàn loại trừ được viêm ruột thừa. Khi xuất hiện đau bụng vùng hố chậu phải, đặc biệt khi kèm sốt, buồn nôn hoặc đau tăng dần, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, không tự ý sử dụng thuốc giảm đau hoặc kháng sinh để trì hoãn việc khám bệnh. Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe người bệnh.

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