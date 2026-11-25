Sự bùng phát của cúm gia cầm H5N1 độc lực cao đã ảnh hưởng đến hơn 20 bang ở Mỹ, khiến giá trứng tăng vọt năm 2022. (Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã)

Các trường hợp nhiễm H5N1 nói trên được báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 đến ngày 4/11. Trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận sau khi tiếp xúc với gia súc lấy sữa bị nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm liên quan.

Cả 3 trường hợp đều là người lớn, làm việc tại các trang trại chăn nuôi bò sữa ở hạt Yakima, bang Washington, nơi virus này gần đây đã được phát hiện ở đàn bò sữa. Việc điều tra và giám sát những người tiếp xúc và những người có nguy cơ nhiễm bệnh vẫn đang được tiến hành.

WHO cho biết, virus cúm gia cầm chủ yếu lây lan ở động vật và hiếm khi lây sang người. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm bệnh ở người có thể xảy ra rải rác sau khi tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm.

Theo Quy định Y tế Quốc tế, bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào ở người do một chủng virus cúm A mới gây ra đều được coi là một sự kiện có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và phải được báo cáo cho WHO.

Hiện tại, tổ chức này đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở mức thấp đến trung bình đối với những người tiếp xúc với virus tại nơi làm việc.

WHO lưu ý rằng, tình hình có thể thay đổi khi có thêm thông tin và họ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các loại virus này cũng như tình hình dịch tễ học toàn cầu.

Theo WHO, nhiễm virus cúm gia cầm ở người có thể gây ra nhiều triệu chứng bệnh khác nhau, từ viêm kết mạc nhẹ hoặc các triệu chứng đường hô hấp dẫn đến các bệnh nặng, đe dọa tính mạng con người.