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Phát hiện mối liên hệ với nguy cơ đột quỵ

Erythritol là chất tạo ngọt có độ ngọt gần tương đương đường thông thường nhưng hầu như không chứa calo và không làm tăng đáng kể insulin. Hợp chất này có tự nhiên trong một số loại trái cây như lê, nho, đồng thời cũng được cơ thể sản xuất với lượng nhỏ. Từ những năm 1990, erythritol ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm thay thế đường.

Tuy nhiên, những bằng chứng khoa học gần đây đang đặt ra câu hỏi về tính an toàn lâu dài của chất tạo ngọt này.

Năm 2023, một nghiên cứu công bố trên hơn 2.000 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy, những người có nồng độ erythritol trong máu cao có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng, bao gồm nhồi máu cơ tim và đột quỵ, cao gần gấp đôi trong thời gian theo dõi 3 năm.

Một thử nghiệm nhỏ trên 8 người khỏe mạnh cũng ghi nhận, sau khi tiêu thụ 30g erythritol, nồng độ chất này trong máu tăng khoảng 1.000 lần và duy trì ở mức cao trong hơn 2 ngày. Nghiên cứu năm 2024 tiếp tục phát hiện erythritol có thể làm tăng hoạt tính tiểu cầu, khiến máu có xu hướng hình thành cục máu đông hơn.

Đáng chú ý, nghiên cứu năm 2025 của các nhà khoa học tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ) cho thấy erythritol có thể gây tổn thương các tế bào cấu thành hàng rào máu não trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây là cơ chế bảo vệ hệ thần kinh trung ương trước những tác nhân có hại từ máu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, tình trạng co hẹp mạch máu kết hợp với khả năng phân giải cục máu đông suy giảm có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

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Chưa đủ bằng chứng khẳng định quan hệ nhân quả

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc, vừa được công bố trên tạp chí The International Journal of Molecular Sciences, tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa erythritol và đột quỵ thông qua phương pháp ngẫu nhiên hóa Mendel, sử dụng dữ liệu di truyền để đánh giá mối quan hệ nhân quả tiềm tàng.

Kết quả cho thấy, những người có khuynh hướng di truyền khiến nồng độ erythritol trong máu cao hơn có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn gần 25%. Nhóm nghiên cứu cũng xác định một số cơ chế sinh học có thể liên quan, bao gồm phản ứng viêm, stress oxy hóa, thiếu oxy và tổn thương mạch máu.

Ba gene MMP9, TLR4 và HIF1A được xác định có khả năng đóng vai trò trong mối liên hệ giữa erythritol và nguy cơ đột quỵ.

Những kết quả này tương đồng với một nghiên cứu di truyền công bố năm 2025 trên 8.167 người châu Âu. Nghiên cứu ghi nhận những người có gene liên quan đến nồng độ erythritol cao có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn gần 16% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn gần 8%.

Dù vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh những phát hiện trên chưa chứng minh việc tiêu thụ erythritol qua thực phẩm trực tiếp gây đột quỵ. Nồng độ chất này trong máu còn chịu ảnh hưởng của quá trình sản xuất tự nhiên trong cơ thể, chuyển hóa và đào thải qua thận.

Hiện, một thử nghiệm lâm sàng tại Đại học California, Davis (Mỹ) đang được tiến hành nhằm làm rõ hơn tác động của erythritol. Người tham gia sẽ sử dụng đồ uống chứa erythritol và aspartame trong hai giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 2 tuần. Các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá hoạt tính tiểu cầu và những dấu hiệu viêm mạch máu.

Trong khi chờ thêm bằng chứng, các nghiên cứu hiện có cho thấy cần thận trọng với việc tiêu thụ quá nhiều chất tạo ngọt thay thế đường. Việc một sản phẩm ít calo hoặc không làm tăng đường huyết không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó hoàn toàn không có rủi ro đối với sức khỏe.

Erythritol (ký hiệu E968 hoặc INS 968) thường được sử dụng thay đường trong các sản phẩm dành cho người ăn kiêng. Hợp chất này có thể xuất hiện trong kẹo cao su, kẹo không đường, socola, bánh quy ít đường, thanh protein, thực phẩm dành cho chế độ keto, một số loại đồ uống ít calo và đường ăn kiêng dạng bột. Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm không đường, nước ngọt zero hay bánh ăn kiêng đều chứa erythritol. Muốn xác định chính xác phải kiểm tra bảng thành phần của từng sản phẩm. Để nhận biết, người tiêu dùng có thể kiểm tra bảng thành phần trên bao bì với các tên gọi như Erythritol, E968 hoặc INS 968. Đáng chú ý, một số sản phẩm quảng cáo sử dụng stevia (cỏ ngọt) vẫn có thể chứa erythritol do hai chất này thường được phối trộn để tạo vị ngọt.