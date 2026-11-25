Bài 1: Xua bóng… ma rừng

Trước đây, dưới những nếp nhà trình tường cheo leo nơi cực Bắc, tiếng trống, tiếng khèn “đuổi ma rừng” mỗi khi có người đau ốm từng trở thành rào cản vô hình cướp đi sức khỏe, thậm chí cả sinh mạng của biết bao người dân vùng cao.

Bóng tối của những đêm “đuổi ma”

Ở nhiều bản làng vùng cực Bắc, màn đêm buông xuống rất nhanh, mang theo cái lạnh buốt thấm qua từng khe gỗ, thớ đất. Trong những ngôi nhà trình tường hay nhà sàn nằm cheo leo lưng chừng núi, có những đêm dài không chỉ có tiếng gió rít qua vách đá, mà còn văng vẳng tiếng trống, tiếng khèn, tiếng khấn vái kéo dài đến tận lúc sương tan. Người già trong bản gọi đó là lúc “đuổi con ma rừng”.

“Con ma rừng” với không ít gia đình là lời giải thích quen thuộc mỗi khi trong nhà có người sốt cao li bì, trẻ nhỏ thở khò khè hay người lớn đột ngột kiệt sức. Khi y tế hiện đại chưa kịp phủ kín từng sườn núi, đường sá lại chia cắt, nhiều người chọn ở lại nhà mời thầy cúng thay vì tìm đến thầy thuốc. Đằng sau những nghi lễ tốn kém ấy là biết bao bi kịch xót xa, cướp đi sức khỏe, tương lai, thậm chí cả sinh mạng con người.

Cán bộ Trạm Y tế xã Bạch Đích khám sức khỏe tại nhà cho người dân.

Gia đình ông Giàng Meo Tu, thôn Bản Phùng, xã Lao Chải từng suýt phải trả giá đắt cho thói quen ấy. Năm 2017, đứa cháu nội của ông Tu bất ngờ sốt cao, ho nặng tiếng, suốt hai ngày đầu gia đình chỉ nghĩ cháu bị “ma hành” nên mời thầy về làm lễ cúng gà, cắt tiết giải hạn. Đến ngày thứ ba, môi đứa trẻ tím tái, lồng ngực rút lõm từng hồi vì khó thở, cả nhà mới hoảng loạn cõng cháu băng rừng ra đường lớn tìm xe cấp cứu. Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, cháu đã viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp nguy kịch. Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết ngày hôm ấy trở thành nỗi ám ảnh day dứt suốt nhiều năm của cả dòng họ.

Nếu sự chậm trễ ở trẻ nhỏ khiến người ta thắt lòng vì sự mong manh của sinh mạng, thì với những người trụ cột gia đình, niềm tin mù quáng vào cúng bái lại đẩy cả nhà vào cảnh kiệt quệ, bế tắc. Như trường hợp ông Ly Mí Sò ở xã Sơn Vĩ. Vốn là lao động chính khỏe mạnh, năm 2000, ông bất ngờ đau bụng dữ dội suốt nhiều ngày. Sợ tốn kém, lại mặc cảm vì không sõi tiếng phổ thông, xuống viện không có người quen, gia đình đi xem thầy thì được phán rằng ông “phạm phải chỗ kiêng”, phải mời thầy về trừ tà và sắc đủ thứ lá rừng cho uống.

Càng cúng, càng chữa trị, bụng ông Sò càng trướng cứng, sốt cao mê man. Khi được đưa đến viện cấp cứu thì ruột đã hoại tử, viêm phúc mạc nặng. Ca phẫu thuật giành lại được mạng sống nhưng đã lấy đi toàn bộ sức lực của người đàn ông trụ cột. Suốt bao năm sau đó, ông chỉ quanh quẩn bên hiên nhà, không còn đủ sức lên nương, nhìn cái nghèo vốn đã bám riết nay càng siết chặt lấy gia đình.

Cũng từng chìm trong vòng luẩn quẩn của đau đớn và mê tín là ông Sùng Chúng Vả, sinh năm 1954, thôn Tả Giao Khâu, xã Lũng Cú. Mắc bệnh dạ dày nặng, những cơn đau quặn thắt hành hạ khiến ông nằm bẹp một chỗ, không thể gượng dậy. Gia đình hết mời thầy cúng này đến thầy cúng khác, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng, cơ thể suy kiệt dần. Phải đến khi cán bộ Trạm Y tế và các đoàn thể thôn kiên trì đến nhà, phân tích thấu đáo rằng “con ma không làm đau bụng, chỉ có bác sĩ và thuốc bệnh viện mới chữa khỏi”, ông Vả mới chịu đi khám. Nhờ được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị kịp thời theo phác đồ y khoa, ông thoát khỏi cửa tử, dần hồi phục sức khỏe và trở lại lao động bình thường.

Cuộc chiến thầm lặng

Là địa bàn vùng biên có cơ cấu dân cư đa dạng với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, trong đó, người Dao chiếm khoảng 47,8%, người Nùng chiếm 20,68%, người Mông chiếm 19% và còn lại là các dân tộc khác, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở xã Bạch Đích từng đối mặt với không ít rào cản từ tập quán lâu đời. Sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất này, lại có nhiều năm luân chuyển qua các điểm trạm y tế trên địa bàn, Y sĩ Lý Sén Sơn, cán bộ Phụ trách Trạm Y tế xã Bạch Đích thấu hiểu sâu sắc chặng đường gian nan ấy.

Anh Sơn kể: “Những năm 2000, do đời sống khó khăn và nhận thức hạn chế, nhiều hộ vẫn giữ thói quen mời thầy cúng khi đau ốm. Chỉ đến khi cúng mãi không khỏi, bệnh tình chuyển biến nặng, nguy kịch thì gia đình mới vội vã đưa người bệnh đến cơ sở y tế, gây vô vàn khó khăn cho công tác cấp cứu và điều trị. Đến nay, nhờ sự kiên trì vận động của đội ngũ y, bác sĩ và chính quyền địa phương, đại đa số người dân đã thay đổi nếp nghĩ, chủ động tìm đến trạm y tế mỗi khi ốm đau. Tuy nhiên, ở một vài thôn bản xa xôi, vẫn còn một số ít hộ duy trì song song việc cúng bái để trấn an tinh thần, đòi hỏi cán bộ y tế cơ sở phải tiếp tục bám bản, “mưa dầm thấm lâu” để bà con tin tưởng hoàn toàn vào khoa học”.

Trong hành trình bền bỉ ấy, không thể không nhắc đến những nhân viên y tế thôn bản, những “cánh tay nối dài” lặng thầm bám bản như cây sa mộc vươn mình trên đá xám.

Ở thôn biên giới Ngài Trồ, xã Lũng Cú, người dân vẫn quen gọi chị Vừa Thị Lúa thấu hiểu tận cùng từng nếp nghĩ của đồng bào mình. Bỏ lại sau lưng những dốc đá cheo leo hay sương muối buốt giá vùng biên, bước chân chị Lúa vẫn cần mẫn đi về qua từng nếp nhà trình tường, lấy chính tiếng nói của dân tộc mình làm nhịp cầu nối liền niềm tin. Chị kiên trì gõ cửa từng nhà, giải thích bằng sự chân thành để bà con dần từ bỏ hủ tục cúng ma đầy may rủi, để những người mẹ người Mông vượt qua sự e ngại mà tìm đến trạm y tế “vượt cạn” an toàn, và từng đứa trẻ nơi cực Bắc được tiêm chủng đầy đủ.

Chị Lúa nhớ mãi, một đêm mùa đông giá rét cuối năm 2018, chị nhận được tin báo có một thai phụ trong thôn đã gần đến giờ chuyển dạ nhưng gia đình vẫn giữ nếp nghĩ cũ, để sản phụ tự sinh tại nhà. Không chần chừ, chị vội vã mang túi y tế, soi đèn pin đến hỗ trợ. Nhận thấy ca sinh có dấu hiệu khó, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con, chị vừa bình tĩnh sơ cứu ban đầu, vừa bằng tiếng Mông thuyết phục gia đình gạt bỏ sự e ngại, đồng thời huy động thanh niên trong thôn dùng cáng võng thay phiên nhau khiêng sản phụ vượt đường rừng trong đêm xuống trạm y tế xã. Nhờ can thiệp kịp thời, ca sinh diễn ra thuận lợi, “mẹ tròn con vuông”. Chị Lúa bảo: Nếu chần chừ nghe theo gia đình, thì không biết hậu quả sẽ như nào…

Khoảng trống từ những con số

Nhìn từ góc độ thống kê và quản lý y tế qua nhiều giai đoạn, thực trạng thiếu hụt chăm sóc sức khỏe ở vùng cực Bắc, vùng cao hiện lên rõ nét qua những con số. Ở nhiều địa bàn miền núi, vùng biên giới, tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của cả nước và khu vực đô thị, đồng bằng.

Nhân lực Trạm Y tế mỏng, mỗi trạm chỉ 10 - 20 cán bộ, trong đó có xã chỉ có 2 đến 3 bác sĩ, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho 5.791 - 12.573 dân, thiếu bác sĩ, kỹ thuật viên và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Do phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, các trạm khó bố trí lực lượng tập trung rà soát đối tượng, tổ chức khám lưu động, tổng hợp số liệu và nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trên những triền đá tai mèo, thách thức lớn nhất không chỉ dừng lại ở việc phủ kín mạng lưới y tế hay tăng cường nhân lực cho vùng khó, mà còn là hành trình bền bỉ đưa niềm tin khoa học bước qua ngưỡng cửa từng nếp nhà. Để câu chuyện “con ma rừng” lùi vào quá khứ, không còn là lý do khiến bất kỳ người dân nào nơi biên cương phải đánh đổi sinh mạng bằng niềm tin mù quáng…

(còn nữa)