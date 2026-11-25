Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương luôn theo sát và động viên chị Hạnh trong quá trình điều trị. (Ảnh: BV cung cấp)

Từ phòng ghép trở về với gia đình và bục giảng

Khi biết mình mắc suy tủy xương, điều khiến chị Hà Thị Bích Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Việt Nam-Cuba (Hà Nội) lo lắng nhất không phải bản thân mà là tương lai của hai đứa con nhỏ. Căn bệnh khiến chị đứng trước nguy cơ mất đi cơ hội tiếp tục chăm sóc gia đình, nhưng ca ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đã mở ra hy vọng sống cho người phụ nữ.

Khi được tư vấn ghép tế bào gốc đồng loài, chị Hà Thị Bích Hạnh chỉ mong các chỉ số của người thân phù hợp để có cơ hội điều trị. Hai người anh trai của chị, trong đó một người đang ở nước ngoài, đã thu xếp xét nghiệm. May mắn, người anh ở trong nước có kết quả tương thích hoàn toàn HLA, trở thành người hiến tế bào gốc cho chị.

Trước khi bước vào ca ghép, chị được đội ngũ y tế hướng dẫn chuẩn bị thể trạng, từ chế độ ăn uống đến vệ sinh hằng ngày. Sau giai đoạn điều kiện hóa bằng hóa chất để loại bỏ các tế bào cũ, chị được truyền tế bào gốc từ người anh trai.

Tuy nhiên, quá trình ghép không hề dễ dàng. Cơ thể chị phải đối mặt với nhiều phản ứng và biến chứng. Có thời điểm huyết áp tăng gần 200 hoặc hơn 200, kèm theo rối loạn mỡ máu, tim mạch và tiêu hóa.

Cô giáo Hạnh bên các học trò. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đặc biệt, gần hai tháng chị không thể ăn uống bằng đường miệng, phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường truyền. Khi tập ăn trở lại, chị chỉ có thể bắt đầu bằng 20-30 ml nước bí luộc để kiểm tra phản ứng của cơ thể, sau đó tăng dần bằng nước cháo, bột xay theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thuốc chống thải ghép cũng gây ra nhiều tác dụng phụ. Tóc chị gần như rụng hết, làn da sạm đen, cơ thể thay đổi khiến chị có thời điểm mặc cảm, ngại soi gương. Phải mất gần hai năm làn da mới dần trở lại bình thường và hơn hai năm chị mới bắt đầu được cắt thuốc chống thải ghép.

Chị Hạnh trở lại khoa, thăm các y, bác sĩ đã đồng hành với mình trong suốt hành trình điều trị. (Ảnh: BV cung cấp)

Hơn 5 tháng trong phòng ghép, điều chị mong mỏi nhất là được trở về nhà, tự tay nấu cơm cho các con, được sống bên chồng, cha mẹ và người thân. Vì vậy, khi nghe bác sĩ thông báo có thể cân nhắc cho về nhà, chị xúc động coi đó là phần thưởng lớn sau những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Hiện nay, chị Hạnh đã hồi phục, tiếp tục công việc giảng dạy và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp. Chị cũng tham gia các lớp học nhân ái, hoạt động thiện nguyện dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với chị, sau khi trở về từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, mỗi ngày bình thường bên gia đình và học trò đều trở nên đáng quý.

Gần 20 năm chiến đấu với ung thư, vẫn không từ bỏ ước mơ

Khác với hành trình của cô giáo Bích Hạnh, anh Đào Xuân Quý phát hiện mắc ung thư hạch từ năm 2007, khi mới 15 tuổi. Hai năm đầu điều trị là quãng thời gian đầy khó khăn. Sau 6 đợt hóa chất, bệnh không lui như kỳ vọng. Có thời điểm, anh bị vỡ động mạch chủ, mất nhiều máu và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Năm 2009, anh được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Ca ghép do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cùng các y, bác sĩ của Viện thực hiện đã trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình điều trị.

Anh Quý chia sẻ, ca ghép giúp mình lui bệnh hoàn toàn trong một khoảng thời gian đủ dài để cân bằng lại tinh thần và cuộc sống. “Nếu không có ngày hôm đó, nếu không có phương pháp ghép tế bào gốc thì bây giờ có thể không có em ngồi đây”, anh nhớ lại.

Trở lại cuộc sống sau ca ghép, Quý nỗ lực học tập để không bị tụt lại phía sau bạn bè. Có năm, anh học song song chương trình lớp 10 và lớp 11, sau đó thi đỗ vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Anh Đào Xuân Quý phát hiện mắc ung thư hạch từ năm 2007, khi mới 15 tuổi. (Ảnh: BV cung cấp)

Tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục theo đuổi lĩnh vực marketing, rồi quyết định nghỉ việc vào năm 2020 để cùng bạn bè thành lập công ty công nghệ. Dù khởi nghiệp trong thời điểm dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn, doanh nghiệp của anh từng bước phát triển, hiện tham gia xây dựng các sản phẩm phục vụ thị trường quốc tế.

Hành trình điều trị của Quý vẫn tiếp tục với những thử thách. Năm 2021, bệnh tái phát, anh dự định ghép tế bào gốc lần thứ hai nhưng không thể thực hiện do nhiễm khuẩn đa kháng. Trong bối cảnh vẫn đối diện nguy cơ tái phát, những tiến bộ của y học, đặc biệt là phương pháp điều trị nhắm đích, tiếp tục mở ra cơ hội điều trị mới cho anh.

Sau gần 20 năm sống chung với bệnh u lympho, chàng trai từng nhiều lần nằm giữa lằn ranh sinh tử nay đã có gia đình, một cô con gái và sự nghiệp riêng. Anh vẫn duy trì luyện tập thể thao, chạy bộ và theo đuổi những sở thích cá nhân.

Anh Quý cho rằng người bệnh cần giữ niềm tin vào sự phát triển của y học, bởi những tiến bộ mới có thể đem đến thêm cơ hội điều trị. Anh cũng dành sự tri ân sâu sắc tới các y, bác sĩ đã đồng hành, cứu chữa mình trong suốt những năm tháng bệnh tật.

Anh Quý vẫn duy trì luyện tập thể thao, chạy bộ và theo đuổi những sở thích cá nhân. (Ảnh: BV cung cấp)

Thêm cơ hội sống nhờ tiến bộ trong ghép tế bào gốc

Theo bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, suy tủy xương là bệnh lý của tế bào gốc tạo máu, khiến tủy xương giảm sinh và dẫn đến giảm cả ba dòng tế bào máu ngoại vi, gây thiếu máu, xuất huyết và nhiễm trùng.

Với những trường hợp suy tủy xương thể nặng hoặc rất nặng, đáp ứng với thuốc ức chế miễn dịch thường kém và tiên lượng xấu. Nếu không được ghép tế bào gốc, người bệnh suy tủy xương thể nặng có tỷ lệ tử vong tới 25% trong 4 tháng đầu và 50% trong vòng một năm.

Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình cho biết, kết quả ghép tế bào gốc đồng loài từ máu ngoại vi của người hiến phù hợp hoàn toàn HLA cho bệnh nhân suy tủy xương tại Viện cho thấy tỷ lệ mọc mảnh ghép vào ngày thứ 30 đạt 100%. Ước tính tỷ lệ sống thêm toàn bộ và sống thêm không bệnh sau 5 năm lần lượt đạt 84,8% và 91%.

Infographic được thiết kế có yếu tố AI.

Trường hợp của chị Bích Hạnh là trường hợp được ghép tế bào gốc đồng loài khi tìm được người hiến phù hợp hoàn toàn HLA. Trong khi đó, hành trình của anh Đào Xuân Quý cho thấy vai trò của ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị ung thư hạch, giúp người bệnh có thêm thời gian lui bệnh và cơ hội tiếp cận những phương pháp điều trị mới khi bệnh tái phát.

Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân là hình thức ghép trong đó khối tế bào gốc tạo máu của người bệnh được thu gom và lưu trữ, sau đó được truyền trả lại cho người bệnh khi đã kết thúc điều kiện hóa nhằm phục hồi mô tạo máu. Ghép tế bào gốc tự thân giúp tình trạng bệnh ổn định, kéo dài thời gian lui bệnh cho người bệnh.

Mỗi ca ghép là một hành trình điều trị phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, theo dõi sát và phối hợp của nhiều chuyên khoa.