Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

* Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý quý 3 đã “bật đèn vàng” với một số địa phương, kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để bố trí, luân chuyển cán bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: Chính phủ

* Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu. Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh minh họa

* Nghệ An đạt 35,77 điểm, xếp thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, tăng 4 bậc so với năm 2025. Kết quả được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sáng 4/10.

Thứ hạng PII của Nghệ An từ năm 2023 đến nay. Đồ họa: Thành Duy

* Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng, ngành Ngân hàng Nghệ An đang tập trung các giải pháp mở rộng tín dụng, giảm chi phí vốn, đổi mới phương thức thẩm định và đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

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* Sáng 4/10, tại Trường THCS Đặng Chánh Kỷ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và UBND xã Vạn An tổ chức Lễ phát động "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026".

Trao học bổng cho các học sinh Trường THCS Đặng Chánh Kỷ. Ảnh: TL

* Hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương 66 gia đình công nhân gương mẫu năm 2026.

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương 66 gia đình công nhân gương mẫu năm 2026. Ảnh: PV

*Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tham gia Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 23 của Hội Chấn thương - Chỉnh hình Việt Nam (VOA) với 6 báo cáo khoa học, tập trung vào các vấn đề thực tiễn trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý, chấn thương cơ xương khớp.

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An đóng góp 6 bài báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đậu Huyền