Lãi suất tiết kiệm MB tháng 10/2026: Gửi online cao nhất 7%/năm

Bước sang đầu tháng 10/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) chưa điều chỉnh biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy. Ngân hàng tiếp tục áp dụng biểu lãi suất theo hai nhóm quy mô tiền gửi, gồm dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.

Với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được MB niêm yết ở mức 3,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm. Các khoản tiền gửi từ 3 đến 5 tháng cùng hưởng lãi suất 4,1%/năm.

Đối với kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất được duy trì ở mức 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng áp dụng lãi suất 6,2%/năm. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng có lãi suất 7%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy MB tháng 10/2026

Với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tại quầy được áp dụng ở mức cao hơn tại một số kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng là 4,3%/năm.

Ở kỳ hạn 6-11 tháng, MB niêm yết lãi suất 4,8%/năm. Tiền gửi từ 12 đến 18 tháng hưởng lãi suất 6,3%/năm. Với kỳ hạn 24-60 tháng, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức 7%/năm.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, MB áp dụng biểu lãi suất theo các nhóm khách hàng Mass, Priority và Private, đồng thời phân chia theo quy mô tiền gửi.

Với khách hàng Mass gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được áp dụng mức 4,65%/năm. Tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng có lãi suất 5,7%/năm, trong khi kỳ hạn 12-18 tháng là 6,3%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng Mass tại MB trong tháng 10/2026

Với khách hàng Mass gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 4,5% và 4,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,7%/năm. Các khoản tiền gửi từ 6 đến 11 tháng của nhóm này được hưởng lãi suất 5,8%/năm, còn kỳ hạn 12-18 tháng là 6,35%/năm. Kỳ hạn 24-60 tháng cùng được áp dụng mức 7%/năm.

Đối với khách hàng Priority gửi dưới 1 tỷ đồng, MB niêm yết lãi suất 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 4,6%/năm cho kỳ hạn 2 tháng. Kỳ hạn 3-5 tháng có lãi suất 4,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,8%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng là 6,35%/năm.

Với khách hàng Priority gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được áp dụng ở mức 4,55%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,65%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng là 4,7%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng có lãi suất 5,85%/năm, trong khi kỳ hạn 12-18 tháng là 6,4%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng Priority và Private tại MB trong tháng 10/2026

Đối với cả hai nhóm khách hàng Priority, tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-60 tháng tiếp tục được MB niêm yết ở mức 7%/năm, không phân biệt quy mô tiền gửi.

Riêng nhóm khách hàng Private, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 1 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng là 4,75%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng của khách hàng Private được áp dụng lãi suất 5,9%/năm. Kỳ hạn 12-18 tháng có lãi suất 6,4%/năm, trong khi kỳ hạn 24-60 tháng tiếp tục được duy trì ở mức 7%/năm.