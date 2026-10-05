Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng từ đất sau 9 tháng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm của Thống kê TP Hà Nội, tính đến hết ngày 30/9, thành phố thu khoảng 85.044 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 2,6% dự toán. So với kế hoạch cả năm, khoản thu này đã hoàn thành hơn 56%.

Đáng chú ý, một phần lớn nguồn thu đến từ các dự án bất động sản quy mô lớn. Riêng 3 dự án gồm khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn 3 và khu chức năng đô thị tại 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi (Cao Xà Lá) đã đóng góp hơn 27.600 tỷ đồng, tương đương gần 33% tổng tiền sử dụng đất Hà Nội thu được sau 9 tháng.

Nguồn thu từ đất tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu ngân sách Thủ đô. Tổng thu ngân sách Hà Nội sau 3 quý đạt khoảng 567.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tiền sử dụng đất chiếm gần 15% tổng thu ngân sách của thành phố.

Năm 2025, Hà Nội từng lập kỷ lục thu từ đất với khoảng 107.900 tỷ đồng, vượt gần 125% dự toán và gấp 2,6 lần năm 2024. Đây cũng là năm nguồn thu từ đất lần đầu chiếm hơn 15% tổng thu ngân sách, trong khi giai đoạn 2021-2024 tỷ trọng này đều dưới 10%.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu 800.000 tỷ đồng từ đất đai, cao gấp khoảng 3,5 lần tổng số thực hiện trong 5 năm liền trước.