Tỉnh Nghệ An quy định thứ tự ưu tiên, nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Cán bộ Trung tâm hành chính công xã Anh Sơn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: TTH)

Theo quy chế, việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét từ thành tích cao nhất đến thành tích thấp hơn. Trường hợp có thành tích như nhau xét theo thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, nhóm ưu tiên đầu tiên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc đã xét trong đợt nâng lương trước thời hạn kỳ trước, nhưng chưa được nâng do không còn chỉ tiêu.

Nhóm thứ tự ưu tiên thứ 2 là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không nâng bậc lương trước thời hạn kỳ này không còn đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn kỳ tiếp theo.

Thứ tự ưu tiên thứ 3 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động người dân tộc thiểu số, đang làm việc tại vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ thuộc nhóm ưu tiên cuối cùng.

Trường hợp thành tích và thứ tự ưu tiên vẫn như nhau, việc nâng bậc lương do hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn xem xét, quyết định.

Thời điểm nâng bậc lương trước thời hạn phải thực hiện trước thời điểm nâng bậc lương thường xuyên (tối đa 12 tháng). Thành tích đạt được của các năm làm cơ sở để xét nâng bậc lương trước thời hạn trong chu kỳ lương không yêu cầu phải liên tục. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn.

Đối với các trường hợp đã được nâng lương trước thời hạn, tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định nêu trên không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong một cơ quan, đơn vị được nâng lương trước hạn hằng năm do tập thể cơ quan, đơn vị lựa chọn không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.