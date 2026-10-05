Chung tay chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người dân khó khăn

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị đóng góp 1 ngày lương để chăm lo Tết cho người dân khó khăn.

Tại lễ phát động, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đóng góp tối thiểu 1 ngày lương, đồng thời khuyến khích ủng hộ thêm trên tinh thần tự nguyện, để hỗ trợ chăm lo tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi đóng góp chăm lo Tết cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết: "Nguồn lực vận động sẽ phục vụ các hoạt động an sinh xã hội, giúp người nghèo, hộ khó khăn đón Tết đầm ấm, đầy đủ, với mục tiêu "mọi người, mọi nhà đều có Tết". Việc đóng góp còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đối với cộng đồng".

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, đây là việc làm thiết thực cụ thể hoá chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần yêu thương, sẻ chia, chăm lo đời sống Nhân dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Linh đóng góp.

Cán bộ lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội hưởng ứng phong trào phát động.

* Cũng trong sáng 5/10, nhân lễ chào cờ đầu tháng 10/2026 kết hợp sinh hoạt chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Ban giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phát động cán bộ, viên chức, người lao động toàn đơn vị đóng góp 1 ngày lương vào nguồn hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ.

Sau nghi thức chào cờ, cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị tham dự sinh hoạt chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Học Bác về kính trọng người cao tuổi”.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, phát động đóng góp chăm lo Tết cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng phát động, các thành viên Ban giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình cà Mau chung tay đóng góp chăm lo cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn đón tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, lan toả tinh thần tương thân tương ái, để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, vui tươi.

Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau đóng góp.

Viên chức và người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau đóng góp mỗi người 1 ngày lương, tạo thêm nguồn lực chăm lo Tết cho người dân khó khăn.