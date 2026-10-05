Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền đất sau 9 tháng, 3 đại dự án góp gần 1/3

Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm, đến hết ngày 30/9, Hà Nội thu 85.044 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt dự toán 2,6%. Khoản thu này tương đương gần 15% tổng thu ngân sách Thủ đô.

Đáng chú ý, ba dự án bất động sản lớn đóng góp xấp xỉ 27.600 tỷ đồng, tương đương gần 33% số thu tiền sử dụng đất.

Ở lĩnh vực bất động sản, 9 tháng đầu năm tăng trưởng gần 3,3%, đạt giá trị hơn 41.800 tỷ đồng, chiếm trên 3,2% GRDP Hà Nội.