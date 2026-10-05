TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới trong ngành y tế

PGS.TS Tăng Chí Thượng trao quyết định cho bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hải Nam. Ảnh: BVCC.

Sở Y tế TP.HCM vừa điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ các vị trí quản lý tại Sở và các bệnh viện. Động thái này nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đáng chú ý, bác sĩ Lương Chấn Lập, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Vị trí Chánh Văn phòng Sở Y tế khuyết gần 2 năm sau khi người tiền nhiệm là bà Lê Thiện Quỳnh Như chuyển sang làm Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào tháng 1/2025.

PGS.TS Tăng Chí Thượng trao quyết định cho bác sĩ Lương Chấn Lập. Ảnh: Medinet.

Cùng đợt này, bà Phạm Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế của Sở Y tế, được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế trong thời gian qua, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hải Nam cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ người bệnh và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và chuyển công tác. Ông đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý và chủ động phối hợp tại đơn vị mới.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc điều động, bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không chỉ tại Sở Y tế, nhiều nhân sự quản lý cũng được điều động, bổ nhiệm tại các bệnh viện sau quá trình sáp nhập.

Ngày 2/10, PGS.TS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, chủ trì buổi công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, cán bộ đến từ Bệnh viện Giao thông Vận tải TP.HCM sau sáp nhập.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải TP.HCM, được điều động giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, hạng I, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 30/6/2030.

PGS.TS Phan Minh Hoàng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện cũng công bố và trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm 4 cán bộ đến từ Bệnh viện Giao thông Vận tải TP.HCM.

Ông Bùi Đình Đô, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Công tác xã hội.

Ông Trần Quốc Văn, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Phó Trưởng phòng Khám, chữa bệnh đa khoa, Bệnh viện Giao thông Vận tải TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Khám đa khoa.

Bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Giao thông Vận tải TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp cũng nhấn mạnh, sau sáp nhập, bệnh viện sẽ kế thừa và giữ vững truyền thống của hai đơn vị, tiếp tục phát huy những giá trị, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi bên.

Ông mong muốn đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tăng cường đoàn kết, chuyên nghiệp, phối hợp chặt chẽ và phát huy tốt vai trò của từng cá nhân, cùng chung sức xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển và vững mạnh.