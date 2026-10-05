Báo động người cao tuổi Hàn Quốc 'đốt tiền' ở sòng bạc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo cáo do Công ty Kangwon Land cung cấp cho Ủy ban Công nghiệp, Thương mại, Tài nguyên và Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/10 cho thấy từ đầu năm đến giữa tháng 9/2026, trong tổng số 349.289 khách thực tế đến sòng bạc Kangwon Land, nhóm người từ 60 tuổi trở lên chiếm 25,1% (87.533 người). Đáng chú ý, tỷ lệ người cao tuổi tăng vọt và chiếm áp đảo ở nhóm khách hàng thường xuyên (đến sòng bạc từ 30 ngày trở lên). Ở nhóm đến từ 30 ngày trở lên, người cao tuổi chiếm tới 50,1% (6.304/12.586 người). Với nhóm dài ngày (trên 60 ngày), người cao tuổi chiếm 48,1% (1.172/2.437 người).

Số liệu cũng phản ánh xu hướng người cao tuổi Hàn Quốc quay lại sòng bạc thường xuyên hơn đáng kể so với các nhóm tuổi khác. Có tới 7,2% tổng số khách từ 60 tuổi trở lên ghé thăm sòng bạc từ 30 ngày trở lên — cao gấp 3 lần so với tỷ lệ 2,4% ở nhóm dưới 60 tuổi. Tính theo tổng số lượt khách, lượt ghé thăm của người từ 60 tuổi trở lên đã tăng 36,6% (từ hơn 711.000 lượt năm 2022 lên hơn 972.000 lượt năm 2025). Tỷ trọng của nhóm tuổi này trong tổng lượt khách cũng liên tục gia tăng qua các năm: từ 34,2% (2022) lên 39,2% (2025) và đạt mốc kỷ lục 41,5% (hơn 718.000 lượt) tính đến giữa tháng 9 năm nay.

Nghị sĩ Cha Kyu Keun cảnh báo tốc độ gia tăng người cao tuổi trong nhóm khách thường xuyên và lưu trú dài ngày tại Kangwon Land đang ở mức đáng lo ngại. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc cần khẩn trương tăng cường cơ chế bảo vệ nhóm đối tượng này trước nguy cơ mất trắng tiền tiết kiệm và tổn thương tâm lý.

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới, việc nhận diện sớm nguy cơ và siết chặt quản lý hoạt động cờ bạc được xem là bước đi cấp thiết nhằm giảm thiểu các hệ lụy tiêu cực về kinh tế và xã hội đối với người cao tuổi.