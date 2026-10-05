Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Trong tháng 9, cả nước có gần 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 75,5 nghìn lao động, giảm 4,9% về số doanh nghiệp, giảm 7,2% về vốn đăng ký nhưng tăng 25% về số lao động so với tháng 8. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 31,1% về số doanh nghiệp, tăng 6% về số vốn đăng ký và giảm 22,2% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, cả nước còn có 8,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 9, có 3.671 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025; có 9.371 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,9% so với tháng trước và tăng 52,1% so với cùng kỳ năm 2025; có 7.918 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,8% so với tháng trước nhưng tăng 89,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.884 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 733,1 nghìn lao động, tăng 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 32,7% về vốn đăng ký nhưng giảm 16,1% về số lao động so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, cả nước có gần 74,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14%. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Theo khu vực kinh tế, 9 tháng qua có 1.558 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025; hơn 36,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,1%; gần 111,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 0,1%.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Tính chung 9 tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 89,8 nghìn doanh nghiệp, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước; 33,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37,0%; hơn 48,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8%. Bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đáng chú ý, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/9/2026 tăng 1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm 2025. Trong đó, theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,2% so với cùng thời điểm năm 2025; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% và tăng 3,6%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,2% và tăng 3,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,5% so với cùng thời điểm tháng trước nhưng tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm 2025.

Đa số doanh nghiệp nhận định sản xuất-kinh doanh tốt và ổn định

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2026 cho thấy: Có 34,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý II/2026; 45,7% số doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 20,1% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý IV/2026, có 39,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2026; 44,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Theo khu vực kinh tế, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2026 tốt hơn hoặc ổn định so với quý III/2026 ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lạc quan nhất với 85,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 83,3% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 83,1%.

Về khối lượng sản xuất, có 35,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III/2026 tăng so với quý II/2026; 44,4% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 20,3% số doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý IV/2026 so với quý III/2026, có 39,0% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 46,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 14,8% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp chế biến, chế tạo quý III/2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Về đơn đặt hàng, có 31,9% số doanh nghiệp có số lượng đơn đặt hàng mới quý III/2026 cao hơn quý II/2026; 48,3% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng mới ổn định và 19,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm. Xu hướng quý IV/2026 so với quý III/2026, có 37,3% số doanh nghiệp dự kiến số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên; 48,3% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định và 14,4% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý III/2026 so với quý II/2026, có 24,8% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 56% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 19,2% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý IV/2026 so với quý III/2026, có 30,8% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 54,2% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 15% số doanh nghiệp dự kiến giảm.