Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

* Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 21/9, tại Nghệ An, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV Bắc Trung Bộ lần thứ 30. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu dự sự kiện.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng tác phẩm đạt giải Nhất triển lãm. Ảnh: Thành Cường

* Làm việc với xã Nghĩa Hành theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị địa phương chủ động lập danh mục các khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân và xây dựng lộ trình xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cùng ngày, đoàn công tác HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND 7 xã Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành, Tiên Đồng về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với 7 xã gồm Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành và Tiên Đồng. Ảnh: Mai Hoa

* Công nghiệp chế biến, chế tạo đang trở thành mũi nhọn dẫn dắt đà tăng trưởng công nghiệp của Nghệ An. Sau 8 tháng năm 2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của ngành tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tới 13,2 điểm phần trăm so với mức tăng 12,5% của ngành chế biến, chế tạo cả nước.

Các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Đồ họa: Thành Duy

* Sáng 21/9, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Lễ công bố đổi tên trường thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh (VUTECH). Dự lễ công bố có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Văn Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trao quyết định đổi tên trường thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Ảnh: PV

* Không bảng điểm, không áp lực thành tích, có những lớp học chọn cách đồng hành với trẻ bằng trò chuyện, trải nghiệm và lắng nghe. Ở đó, các em được khuyến khích nhìn nhận bản thân, kết nối với bạn bè và từng bước tìm thấy tiếng nói của chính mình.

Một buổi học tại lớp Thân tâm xã. Ảnh: NVCC

* Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến hết tháng 8/2026, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản phải hoàn thành việc lắp đặt, kết nối các thiết bị giám sát hoạt động khoáng sản. Đến nay, dù hầu hết các doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành, nhưng cũng xuất hiện những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ.

Một khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn xã Châu Lộc. Ảnh: Vĩnh Hoàng