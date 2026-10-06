Dự kiến tăng gấp đôi thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế với một số nhóm dân cư

Người chờ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Đề xuất được Bộ Y tế đề cập tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số đối tượng.

Cụ thể, dự thảo đề xuất đổi quy định để ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thời gian hỗ trợ dự kiến là 72 tháng kể từ thời điểm xã có đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, nhằm bảo đảm tính liên tục, bền vững trong tham gia bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng này.

Đề xuất được Bộ Y tế nêu ra trong bối cảnh thời gian hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trong 36 tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn còn tương đối ngắn.

Tại một số địa phương, mặc dù đã ra khỏi danh sách địa bàn khó khăn, điều kiện kinh tế, thu nhập và khả năng tự bảo đảm mức đóng bảo hiểm y tế của người dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến tính liên tục và bền vững trong tham gia bảo hiểm y tế.

Theo quy định hiện hành, nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng trong 36 tháng. Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, thời gian hưởng hỗ trợ sẽ tăng gấp đôi.

Bộ Y tế cho biết đã thực hiện đánh giá tác động của các chính sách, dự kiến nguồn lực tăng thêm và phân tích chi phí, hiệu quả cho thấy có tính khả thi và đủ nguồn lực để thực hiện. Khi được triển khai thực hiện dự kiến không gây ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm cân đối thu - chi Quỹ bảo hiểm y tế.

Trong đó, về việc hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ là 36 tháng tăng lên 72 tháng, dự kiến ngân sách nhà nước chi tăng lên khoảng 1.400 tỷ đồng/năm (bình quân giai đoạn 2029 - 2031).

Liên quan đến đối tượng, mức đóng bảo hiểm y tế, dự thảo cũng bổ sung điều khoản chuyển tiếp theo hướng quy định người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn không còn thuộc danh sách xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, tiếp tục được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31/12/2030. Qua đó, bảo đảm không phát sinh khoảng trống về chính sách hỗ trợ khi thay đổi địa bàn.

Với chính sách này, Bộ Y tế dự kiến ngân sách nhà nước chi tăng lên khoảng 1.300 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Y tế, qua hơn 1 năm tổ chức thi hành, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng bộ Luật Bảo hiểm y tế, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2025 đạt khoảng 95,17% dân số, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Tính đến 30/6/2026, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,68 triệu người; ước tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 95,47% dân số; tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm tham gia theo hộ gia đình tăng 3,1 triệu người (tăng 14,8%) so với cùng kỳ năm 2025. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý, sử dụng an toàn, cân đối và có kết dư.