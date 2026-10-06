Nam Trà My tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khi mùa mưa cận kề

Lãnh đạo xã Nam Trà My kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình. Ảnh: TRUNG LÊ

Những ngày qua, lãnh đạo UBND xã Nam Trà My cùng các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra thực tế tại các công trình đầu tư công trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là những dự án có tổng mức đầu tư lớn, được bố trí vốn trong năm 2026 nhưng tiến độ thi công, khối lượng thực hiện và giải ngân hiện còn thấp so với yêu cầu.

Đáng chú ý, dự án kè chống sạt lở tại khu vực xung yếu Trung tâm hành chính là một trong những công trình đang được địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 74,3 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 21 tỷ đồng. Đến nay, công trình mới hoàn thành hơn 32% khối lượng, chậm so với tiến độ đề ra.

Qua kiểm tra thực tế, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thời tiết miền núi diễn biến bất lợi cũng gây khó khăn cho việc huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công trên công trường.

Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết: "Đối với dự án này, chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn phát sinh, quyết tâm bảo đảm khối lượng thực hiện và tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2026".

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công được giao trên địa bàn xã Nam Trà My hơn 142 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân hơn 78,5 tỷ đồng, đạt trên 55,2% kế hoạch.

Mặc dù kết quả giải ngân có chuyển biến, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu và kế hoạch giải ngân của thành phố. Trong những tháng cuối năm, áp lực giải ngân nguồn vốn còn lại là rất lớn, trong khi nhiều công trình vẫn gặp khó khăn về mặt bằng, thời tiết, nhân lực và tổ chức thi công.

“Đối với các dự án khác, xã đã ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình. Hiện chúng tôi chia thành ba tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị giám sát bám sát tiến độ, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công nhằm đảm bảo khối lượng nghiệm thu để giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch”, ông Nhân cho biết.

Khu dân cư khẩn cấp Long Bốc được hoàn thiện, giúp người dân ổn định cuộc sống trước mùa mưa lũ. Ảnh: TRUNG LÊ

Tại địa bàn miền núi như Nam Trà My, bên cạnh việc tăng tốc giải ngân vốn, các công trình đầu tư công còn phục vụ phòng, chống sạt lở, bảo vệ an toàn cho khu dân cư, trường học, trụ sở và hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trong mùa mưa bão.