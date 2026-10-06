Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh làm việc với Tổ giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo Quyết định số 511-QĐ/TU ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng báo cáo tình hình thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Ngay sau khi được thành lập và hoạt động theo quy chế (ban hành theo Quyết định số 558-QĐ/TU ngày 8/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Tổ giúp việc chủ động phối hợp rà soát, tổng hợp toàn bộ các thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến nay.

Đối với Thường trực Tỉnh ủy, đã tiến hành 38 cuộc họp với 267 nội dung, nhiệm vụ giao cho ý kiến. Đến nay, đa số các nhiệm vụ đã hoàn thành, có 15 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai như các dự án tu bổ di tích, công tác số hóa, rà soát nhà đất dôi dư, công tác chuẩn bị sách lịch sử Đảng bộ và các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng...

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tổ chức 41 hội nghị với 185 nội dung thảo luận, cho ý kiến. Kết quả đã hoàn thành 152 nội dung; còn 33 nội dung đang tiếp tục triển khai thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, quy hoạch và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đã tổ chức 9 hội nghị và ban hành 9 thông báo, kết luận. Nhìn chung, các nhiệm vụ cơ bản triển khai hoàn thành theo tiến độ, hiện còn 3 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện gồm: công tác triển khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên thực địa và 2 dự thảo văn bản trình ký sau Hội nghị lần thứ 9.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn, như: công tác báo cáo định kỳ của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự sát sao; sự chồng chéo về đầu mối nắm thông tin; thành viên Tổ giúp việc kiêm nhiệm nhiều công việc nên có thời điểm việc đôn đốc, theo dõi chưa kịp thời...

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ giúp việc tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc những kết quả nổi bật cũng như những điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận của cấp ủy cấp trên; đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương kiện toàn nhân sự do thành viên có sự thay đổi công tác...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả hoạt động tích cực của Tổ giúp việc từ khi thành lập đến nay. Nhấn mạnh, việc theo dõi, giám sát, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh.

Đề nghị thời gian tới, Tổ giúp việc tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, bám sát quy chế hoạt động để triển khai hiệu quả các mặt công tác. Đổi mới hoạt động trên nền tảng đổi mới tư duy, cách tiếp cận, phương pháp lãnh đạo. Chủ động rà soát, lựa chọn một số nội dung chỉ đạo còn chậm trễ, gặp nhiều vướng mắc để tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc giải quyết dứt điểm. Đổi mới phương thức phối hợp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm thông tin thông suốt, chính xác và kịp thời. Nghiên cứu xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa, bảng dữ liệu trực quan để theo dõi các chỉ số quan trọng thay vì chỉ làm thủ công bằng giấy tờ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.