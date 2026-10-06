Hà Nội phân luồng giao thông trên đường 131 phục vụ sửa chữa hệ thống thoát nước

Hà Nội tập trung thi công, sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước. (Ảnh: HƯƠNG TRÀ)

Theo phương án được phê duyệt, đơn vị thi công sẽ tổ chức thi công dọc tuyến, quây rào di động sát mép phải đường 131 theo hướng đi đường 296. Hệ thống thoát nước được xây dựng gồm cống bê-ông cốt thép đúc sẵn B400 dài 159m và các ga thu kích thước 1m x 1m, bố trí cách nhau khoảng 30m.

Việc thi công được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, từng phân đoạn dài từ 20 đến 30m. Phạm vi quây rào lòng đường rộng khoảng 2m, phần đường còn lại rộng 5,5m dành cho các phương tiện lưu thông. Đơn vị thi công chỉ được chuyển sang phân đoạn tiếp theo sau khi hoàn trả phân đoạn trước, bảo đảm điều kiện an toàn giao thông.

Đối với các vị trí thi công cắt ngang đường, ngang ngõ hoặc cổng cơ quan, doanh nghiệp, phạm vi rào chắn không được vượt quá một nửa mặt cắt đường. Phần mặt đường còn lại được sử dụng để tổ chức giao thông. Tại các vị trí này phải bố trí nhân lực cảnh báo, điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công.

Thời gian điều chỉnh tổ chức giao thông bắt đầu từ ngày 5/10 đến ngày 20/11/2026. Việc thi công được thực hiện từ 22 giờ hôm trước đến trước 5 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian này, nhà thầu phải hoàn trả, vệ sinh mặt đường và thu dọn rào chắn trước khi kết thúc ca thi công.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố bố trí đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ; hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm; đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực công trường.

Hệ thống biển báo cảnh báo được lắp đặt từ xa, cách vị trí thi công 300m, nhắc lại tại các khoảng cách 200m, 100m và tại vị trí thi công. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, công an và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng; bố trí nhân lực trực chốt trong suốt quá trình thi công. Khi xảy ra ùn tắc, phải kịp thời xử lý, phối hợp các cơ quan chức năng bảo đảm giao thông thông suốt.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu nhà thầu thi công tuân thủ biện pháp thi công được phê duyệt, bảo đảm an toàn lao động, an toàn các công trình ngầm và nổi trong khu vực. Đối với các hố ga, rãnh đào chưa hoàn thành, phải sử dụng tấm thép chịu lực đậy kín, cố định chắc chắn, bảo đảm êm thuận và an toàn cho phương tiện lưu thông. Chỉ cho phương tiện đi qua sau khi chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bảo đảm vệ sinh môi trường, thoát nước khu vực; không tập kết vật liệu, máy móc, phế thải ngoài phạm vi rào chắn. Đất đào, bùn và phế thải phát sinh phải được vận chuyển khỏi công trường trong ca thi công, không để tràn ra phần đường đang khai thác.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, thông tin về dự án và phương án tổ chức giao thông để người dân chủ động đi lại; đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc trên đường 131 trong thời gian thi công.