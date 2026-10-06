Trang bị kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm cho học sinh

Sự kiện thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia. Ảnh: Hoàng Anh

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh; qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh và tiết kiệm năng lượng trong trường học và gia đình.

Cô Vũ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Hoàng Anh

Qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh, có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.