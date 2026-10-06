Xả tràn, điều tiết nhiều hồ chứa để ứng phó mưa lớn

Hồ Bộc Nguyên đang được xả tràn điều tiết nước.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, hiện nay, 5 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được vận hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng xả từ 1 m3/giây tới 70 m3/giây.

Lưu lượng xả tràn các hồ như sau: hồ Khe Xai 1 m3/giây; hồ Đá Bạc 2,39 m3/giây; hồ Bộc Nguyên 3 m3/giây; hồ Kim Sơn 20 m3/giây; hồ Thượng Sông Trí 70 m3/giây.

Từ 9h ngày 7/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh tiếp tục vận hành xả tràn hồ Tàu Voi và hồ Sông Rác với lưu lượng xả lần lượt từ 3 m3/giây tới 40 m3/giây và từ 5 m3/giây tới 80 m3/giây.

Trước khi điều tiết nước ở các hồ chứa, đơn vị quản lý đã có thông báo gửi chính quyền địa phương để thông tin tới người dân nắm bắt, có biện pháp đảm bảo an toàn.

Việc điều tiết nước ở các hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn diện rộng từ đêm 4/10 tới ngày 6/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh. Riêng từ đêm qua (5/10) và sáng 6/10, khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa, ven biển có mưa rất to; lượng mưa tại trạm Kỳ Anh là 297mm, Cẩm Nhượng 151mm.

Ngày 6/10, dự báo khu vực ven biển phía Nam tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

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