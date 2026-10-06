Cá chết ở ven biển Hà Tĩnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời thế nào?

Cá chết rải rác tại ven biển Hà Tĩnh.

Nước biển chưa có dấu hiệu ô nhiễm

Trước đó, từ 29-30/9, một số địa phương ven biển Hà Tĩnh ghi nhận thủy sản chết rải rác, trôi dạt vào bờ. Hiện tượng được ghi nhận tại vùng nuôi cá lồng bè phường Vũng Áng và vùng biển các xã Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Trung.

Ngày 2/10, xã Kỳ Xuân cũng ghi nhận một lượng nhỏ thủy hải sản chết trôi dạt tại khu vực bờ biển thôn Xuân Phú.

Tại phường Vũng Áng, thủy sản chết được ghi nhận tại 25 lồng nuôi của 25 hộ, chủ yếu là cá bớp, cá mú và cá vẩu. Cá bắt đầu chết rải rác từ đầu tháng 9 và tăng vào khoảng chiều 28/9 đến sáng 29/9.

Tại Thiên Cầm, người dân phát hiện một số loại thủy sản tự nhiên như: Cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ, ngao, mực chết dạt vào bờ. Một số khu vực thuộc Yên Hòa và Cẩm Trung cũng ghi nhận thủy sản chết trôi dạt.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước biển và mẫu thủy sản để phân tích.

Theo kết quả phân tích 4 mẫu nước biển được lấy ngày 29/9, các thông số được phân tích như: Nhiệt độ, oxy hòa tan, pH, độ muối, amoni, nitrit, photphat, kim loại nặng, coliform và Vibrio tổng số đều nằm trong giới hạn cho phép khi đối chiếu với QCVN 10:2023/BTNMT về chất lượng nước biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đánh giá, qua kết quả phân tích, môi trường nước biển tại các khu vực lấy mẫu chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

Đối với tiêu chuẩn về nước nuôi trồng thủy sản, một số mẫu có thông số Vibrio tổng số vượt chuẩn và hàm lượng sunfua cao. Theo cơ quan chuyên môn, các thông số này có thể liên quan đến quá trình phân hủy chất hữu cơ và điều kiện môi trường cục bộ tại khu vực lấy mẫu.

Đáng chú ý, qua kiểm tra thực tế ngày 4/10, tại một số khu vực ven biển xã Yên Hòa và vùng nuôi cá lồng bè phường Vũng Áng, cơ quan chức năng không phát hiện thủy sản chết nổi ven bờ. Cá nuôi tại các lồng bè đang phát triển bình thường, không ghi nhận cá chết.

Đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân

Về nguyên nhân thủy sản chết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, hiện chưa có kết luận chính thức. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu cá bớp tại vùng nuôi lồng bè phường Vũng Áng và mẫu cá tự nhiên tại Thiên Cầm gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam để xét nghiệm.

Các mẫu đang được phân tích chuyên sâu về bệnh học, vi sinh. Dự kiến kết quả sẽ có vào ngày 7/10. Đây là cơ sở để ngành chức năng đánh giá, xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Trong thời gian chờ kết quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các địa phương ven biển theo dõi tình hình, thu gom và xử lý thủy sản chết đúng quy định; hướng dẫn người nuôi vệ sinh, khử trùng lồng bè, điều chỉnh mật độ nuôi và chăm sóc, tăng sức đề kháng cho thủy sản.

“Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân không thu gom, mua bán, chế biến thủy sản chết không rõ nguyên nhân làm thực phẩm hoặc làm thức ăn cho thủy sản, vật nuôi”, ông Khanh thông tin.

Cũng theo ông Khanh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp lực lượng Kiểm ngư, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra khu vực ven biển; đồng thời tăng cường quản lý nguồn giống thủy sản và điều kiện an toàn dịch bệnh tại các cơ sở nuôi.