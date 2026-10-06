Lào đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân, định danh điện tử

Cán bộ Cục Quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào, hướng dẫn người dân Lào làm thủ tục căn cước công dân. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thiếu tướng Kenachan Phommachak, Cục trưởng Cục Quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào cho biết, việc chuyển từ sử dụng căn cước công dân cũ sang căn cước công dân mới (thẻ thông minh) và sử dụng ứng dụng định danh điện tử LAeID là bước phát triển mới trong công cuộc chuyển đổi số của Lào, đồng thời nhằm thực hiện đường lối, chính sách, chiến lược của Lào trong việc chuyển đổi Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thiếu tướng Kenachan Phommachak cho biết thêm, việc triển khai cấp căn cước công dân mẫu mới và đưa ứng dụng LAeID vào sử dụng là yêu cầu chiến lược chuyển từ quản lý tài liệu giấy tờ kiểu cũ sang quản lý dữ liệu số, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng Chính phủ số, tăng hiệu lực trong quản lý dân cư, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin bảo đảm hiệu quả cao.

Thiếu tướng Kenachan Phommachak, Cục trưởng Cục Quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở, Bộ Công an Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thiếu tướng Kenachan Phommachak cũng đánh giá cao sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm từ các cán bộ của Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, hướng dẫn, chia sẻ trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp lý, hạ tầng công nghệ, số hóa dữ liệu dân cư, tập huấn kỹ thuật, quản lý cơ sở dữ liệu, phát triển chương trình và phát hành căn cước công dân điện tử để việc phát triển và đưa ứng dụng LAeID vào sử dụng đã hoàn thành theo kế hoạch, đem lại hiệu quả cao.

Thông tin từ Bộ Công an Lào cho biết đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương phổ biến, quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân mẫu mới và ứng dụng LAeID. Thời điểm hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm cán bộ và người dân Lào tại Thủ đô Vientiane đến Trung tâm dữ liệu dân cư để thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân mẫu mới.

Người dân chờ tới lượt làm thủ tục cấp căn cước công dân. (Ảnh: DUY TOÀN)

Là người dân đến làm căn cước công dân mẫu mới, anh Chittakone Chanthilath cho biết, việc làm căn cước công dân mới rất thuận tiện. Sau khi nhận được thông báo, anh sắp xếp thời gian đến Trung tâm dữ liệu dân cư để làm căn cước công dân mới. Tại đây, anh được các cán bộ tại Trung tâm hướng dẫn nhiệt tình trình tự, thủ tục để làm căn cước công dân mới; dự kiến sau khoảng một tuần sẽ nhận được thông báo đến nhận căn cước công dân.

Anh Chittakone Chanthilath cho biết thêm, việc làm thẻ căn cước mới này, cùng với việc sử dụng ứng dụng LAeID là rất thuận tiện, có thể giúp người dân kết nối với rất nhiều bộ phận/lĩnh vực như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, ngân hàng và nhiều tiện ích khác vừa bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, an toàn.

Anh Chittakone Chanthilath, người dân Thủ đô Vientiane. (Ảnh: DUY TOÀN)

Dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào do Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào phối hợp thực hiện, là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Dự án được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất triển khai vào tháng 7/2024.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam, đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400 nghìn thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng.

Thời gian tới, Bộ Công an Lào đã lên kế hoạch triển khai cao điểm cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc. Để triển khai hiệu quả, Bộ Công an Lào có kế hoạch tập huấn cho lực lượng chuyên trách trên cả nước, tăng tốc nhập dữ liệu vào hệ thống, bổ sung thêm thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc để bảo đảm đẩy nhanh tốc độ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân; đồng thời sẵn sàng kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID của Việt Nam khi đủ điều kiện, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân hai nước.