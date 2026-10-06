Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tiếp xúc cử tri xã Đắk Song

Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đắk Song trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Các đại biểu: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An (Tổ phó Tổ đại biểu số 14); Kiều Châu Loan, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; kết quả của Kỳ họp chuyên đề 4, 5, 6 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Cử tri xã Đắk Song kiến nghị một số nội dung liên quan đến đất đai và cơ sở hạ tầng

Dưới sự điều hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Song, cử tri địa phương đã có gần 20 ý kiến, kiến nghị gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh, tập trung vào lĩnh vực đất đai, hạ tầng, an sinh và sản xuất.

Cụ thể, cử tri xã Đắk Song kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư, nâng cấp hệ thống điện và giao thông; giải quyết việc cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế sau khi xã được phê duyệt là xã vùng III; sớm có chế độ, phụ cấp cho cấp phó thôn và một số chi hội phó.

Cử tri địa phương cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm và bảo đảm an toàn giao thông khu vực trường học

Cử tri đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, xử lý các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm; kiểm tra an toàn thực phẩm và bảo đảm an toàn giao thông khu vực trường học; xem xét đầu tư trường THCS - THPT hoặc phân hiệu THPT tại địa phương…

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đắk Song và đại diện sở, ngành chuyên môn đã trực tiếp tiếp thu, giải trình và trao đổi, làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Lãnh đạo UBND xã Đắk Song tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri xã Đắk Song. Đồng chí nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người dân địa phương.

Về kiến nghị ổn định dân di cư tự do tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết, phần lớn các hộ dân đang sinh sống, sản xuất trên đất lâm nghiệp. Trong thời gian chờ đơn vị quản lý hoàn tất việc bàn giao đất về địa phương, chính quyền xã cần tiếp tục quan tâm, có giải pháp hỗ trợ, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đắk Song

Liên quan đến tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng chí Lưu Văn Trung lưu ý, đây là chỉ tiêu quan trọng được tỉnh giao cho các địa phương. Việc xã Đắk Song được xác định là xã vùng III, đặc biệt khó khăn sẽ tạo điều kiện để địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, giúp người dân thuận lợi hơn trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đắk Song

Đối với kiến nghị xây dựng trường THPT hoặc mở lớp nhỏ tại các trường THCS trên địa bàn, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thực tế để có phương án phù hợp.

Trước mắt, địa phương cần rà soát số lượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu học tập của người dân để chủ động đề xuất giải pháp, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, nhất là tại những khu vực còn khó khăn về đi lại.

Cùng ngày, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm dự án Nhà máy sản xuất CO2 trên địa bàn xã Đắk Song.

Đồng chí Lưu Văn Trung hoan nghênh các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào địa phương, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu, đất đai và nguồn lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm dự án Nhà máy sản xuất CO2 trên địa bàn xã Đắk Song

Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn.