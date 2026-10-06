Bồi đắp niềm tin, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Theo dõi Hội nghị, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân thành phố Đà Nẵng mong muốn những định hướng, quyết sách Trung ương bàn luận sẽ được triển khai, đưa vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Thường xuyên bồi đắp niềm tin của nhân dân

Tại phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng: “Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên”.

Ông Bùi Văn Tiếng (nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi cho rằng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng cần phải thường xuyên được bồi đắp, để ngày càng tin tưởng hơn nữa. Ảnh: TTXVN phát

Ông Bùi Văn Tiếng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tâm đắc nhất là hai chữ “bồi đắp” trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Có thể thấy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng cần phải thường xuyên được “bồi đắp”, làm cho nhân dân đã tin càng tin hơn, tránh tình trạng niềm tin có thể bị xói mòn do những việc làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của Đảng và của cả Dân tộc. Theo ông Bùi Văn Tiếng cần bồi đắp từ ba động thái: lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng; giải quyết quyền lợi chính đáng; sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Trong đó, điều căn bản nhất là kịp thời sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, kiên quyết “sai đâu sửa đó”.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu các cấp chính quyền xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Về vấn đề này, ông Bùi Văn Tiếng cho rằng, thời gian qua người dân Đà Nẵng đang cảm nhận từng nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc khơi thông, tháo gỡ các dự án vướng mắc lâu năm; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng; tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế mới... nhằm đưa thành phố vươn lên đạt mục tiêu phát triển kinh tế hai con số. Vừa qua, người dân thành phố rất phấn khởi khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) lần đầu được xếp hạng 71 trong bảng xếp hạng Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), thuộc nhóm Trung tâm chuyên biệt quốc tế (International specialists).

Trong những năm tới, ông Bùi Văn Tiếng cho rằng thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm vấn đề phát triển bền vững chứ không phát triển bằng mọi giá. Lãnh đạo thành phố phải luôn “bồi đắp” niềm tin của nhân dân, tất cả mọi việc đều phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, phải làm thế nào để bảo đảm nhân dân tham gia đóng góp chủ trương, giám sát thực hiện và thụ hưởng thành quả, tạo nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh dân tộc.

Phát huy các nguồn lực làm nền tảng tăng trưởng

Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương để phát huy hiệu quả nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, theo đúng định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN), cho biết đang tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN cho biết, sau 9 tháng chính thức ra mắt, VIFC-DN đã được xếp hạng 71 trong Bảng xếp hạng Trung tâm tài chính toàn cầu GFCI 40 và ngày càng nhận được sự quan tâm của các đối tác quốc tế. Các định chế tài chính, tổ chức phát triển, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia quốc tế đang tìm hiểu cơ hội hợp tác với VIFC-DN trong các lĩnh vực như huy động, quản lý vốn, quỹ đầu tư, tài chính xanh, thị trường carbon, fintech, tài sản số và tokenization. Theo ông Đặng Đình Đức, các đối tác đang từng bước chuyển từ tìm hiểu chính sách, môi trường đầu tư sang nghiên cứu các mô hình hợp tác, sản phẩm tài chính và khả năng triển khai dự án cụ thể tại Đà Nẵng.

Từ đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đã chọn chủ đề năm là “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đất đai đã tạo cơ sở để thành phố xử lý những vướng mắc lâu năm, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai theo quy định. Thành phố đã công bố danh mục 356 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế tháo gỡ; hoàn thành điều chỉnh 206 trường hợp đất sản xuất, kinh doanh được cấp thời hạn lâu dài về thời hạn 50 năm; ban hành quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án và đang xem xét 4 dự án khác. Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án giúp đưa các nguồn lực đang bị ách tắc trở lại nền kinh tế, tạo thêm việc làm, nguồn thu và động lực phát triển cho thành phố.

Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã giúp tình hình kinh tế -xã hội của thành phố Đà Nẵng phát triển tích cực trong 9 tháng năm 2026. Kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 69.157 tỷ đồng, tăng 71,4%. Trong đó, các khoản thu về nhà, đất đạt 27.183,4 tỷ đồng, tăng 379% so với cùng kỳ năm trước, trở thành khoản thu có quy mô lớn nhất và là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào mức tăng chung của thu ngân sách.