Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh Quang Thái

Theo nội dung Kế hoạch số 111-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 16-10-2026. Điểm cầu Trung ương đặt tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội; điểm cầu thành phố tại Hội trường tầng 1 trụ sở Thành ủy, kết nối tới các điểm cầu cơ sở.

Tại Hội nghị toàn quốc, các đại biểu sẽ nghiên cứu, học tập, quán triệt 8 chuyên đề. Cụ thể, Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027”. Đề cương chi tiết Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đáng chú ý, sau Hội nghị toàn quốc, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Cụ thể, Kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện Quy định của Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Kết luận Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Kế hoạch yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, bài bản, khoa học, thực chất, hiệu quả; tập trung vào những điểm mới, vấn đề trọng tâm, cốt lõi, đồng thời gắn học tập, quán triệt với kiểm tra, đánh giá nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện.