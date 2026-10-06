Vĩnh Long: Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền các chiến dịch trọng điểm

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong tháng qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương và của tỉnh được quan tâm thực hiện, góp phần đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của các cơ quan báo chí.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với thực tiễn tại địa phương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thông tin về việc thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, phong trào “Bình dân học vụ số”, đợt cao điểm chuyển đổi số và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 3 tháng cuối năm.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG CÚC)

Đặc biệt, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền các chiến dịch trọng điểm như: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ cho người dân; Kế hoạch cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; cùng các sự kiện xúc tiến đầu tư, hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 vào tháng 11 tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG CÚC)

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí nâng cao trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo, đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm phát ngôn, chủ động phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.