Phường Bắc Nha Trang sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc

Sáng 6-10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Nha Trang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về chuyển mô hình 65 tổ chức đảng thành đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Chi bộ Cơ quan HĐND phường; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương phường; Chi bộ Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường; Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng các tổ chức đảng.

Dịp này, Đảng ủy phường công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư đối với 10 chi bộ mới thành lập, qua đó kiện toàn tổ chức, cán bộ để các tổ chức đảng đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng các tổ chức đảng.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng các tổ chức đảng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Trung Thu - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Nha Trang chúc mừng 10 chi bộ vừa được thành lập và các cán bộ được chỉ định tham gia cấp ủy, giữ chức bí thư, phó bí thư chi bộ. Đồng thời đề nghị cấp ủy các chi bộ lãnh đạo toàn diện hoạt động của cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm "6 rõ"; phát huy năng lực và đào tạo đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm; giữ nghiêm kỷ luật và làm tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tham mưu, giúp việc thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.