Ngày vắng Xuân Son

Thái Lan đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn, khi “Voi chiến” đánh bại Pakistan 4-0, với cú đúp của Teerasak, hai bàn còn lại do Jude Soonsup và Bell ghi. Điều đáng chú ý là Thái Lan không cần sử dụng đến chân sút xuất sắc nhất của mình là Chanathip nhưng vẫn ghi được tới 4 bàn. Điều đó cho thấy đội bóng xứ Chùa vàng có nhiều phương án tấn công chứ không phụ thuộc vào một cá nhân. Tuy vậy, trong màn đối đầu với tuyển Việt Nam, Thái Lan có thể đưa Chanathip vào sân. Việc cất “Messi Thái” trong chiến thắng 4-0 trước Pakistan giúp cho Chanathip có trạng thái tốt hơn trong màn đối đầu cực kỳ quan trọng vào tối ngày 29/9. Sự có mặt của Chanathip sẽ mang đến thêm khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công đa dạng cho Thái Lan. Với kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng xử lý bóng tốt trong không gian hẹp, đặc biệt nguy hiểm khi Thái Lan chuyển trạng thái, “Messi Thái” chắc chắn làm khổ cho hàng phòng ngự Việt Nam trong trận cầu tranh ngôi nhất bảng. Và đúng như những điều người hâm mộ tuyển Việt Nam lo ngại, tầm ảnh hưởng quá lớn của Chanathip khiến cho tuyển Việt Nam phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục.

Về phía Việt Nam, đoàn quân áo đỏ cũng có khởi đầu thuận lợi, dù đó chỉ là một chiến thắng sát nút trước Philippines. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận một tổn thất cực lớn, đó là chấn thương của Xuân Son. Sau khi kiểm tra, tiền đạo nhập tịch đã được các bác sĩ xác định phải nghỉ dài ngày, qua đó chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026. Sự vắng mặt của Xuân Son khiến HLV Kim Sang Sik mất đi phương án quan trọng trên hàng công. Tiền đạo này không chỉ có khả năng dứt điểm mà còn thường xuyên tạo sức ép, làm tường và kéo giãn hàng thủ đối phương. Trong bối cảnh đó, Đình Bắc nổi lên như niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 chính là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Philippines ở lượt đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để Đình Bắc tỏa sáng trước “Voi chiến”, hàng tiền vệ phải có những nhân tố có thể gây đột biến từ những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của đối phương. Niềm kỳ vọng lớn nhất ở khu vực trung tâm không ai khác ngoài Hoàng Đức. Tuy nhiên, dù Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đã kịp trở lại để sát cánh cùng các đồng đội, tuyển Việt Nam vẫn không thể tránh được thất bại trước đối thủ đầy duyên nợ trong một ngày vắng Xuân Son.

Hoàng Đức đã kịp trở lại, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik vẫn để anh ngồi trên băng ghế dự bị. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn thi đấu ngang ngửa với Thái Lan bằng những pha đôi công khá hấp dẫn. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngôi sao của Yooyen đã mang tới bàn thắng mở tỉ số cho tuyển Thái Lan ở phút thứ 10. Pha phá bóng của hậu vệ tuyển Việt Nam đưa bóng ra khỏi vòng cấm, nhưng lại ngay tầm băng vào của Yooyen, số 6 của tuyển Thái Lan tung cú sút sấm sét từ khoảng cách 20m, khiến cho cú bay người của Patrick Lê Giang chỉ làm đẹp thêm cho siêu phẩm. Dính bàn thua sớm, tuyển Việt Nam vẫn thi đấu thận trọng ở phần sân nhà và tổ chức phản công khi có cơ hội rõ rệt. Tài Lộc đã có một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Do vậy hiệp 1 đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik lần lượt đưa Hoàng Đức và Hai Long vào sân, kể từ đó, thế trận đã có phần nghiêng về phía tuyển Việt Nam. Tuy rằng thế trận nghiêng về phía chúng ta, nhưng bàn thắng thì vẫn tiếp tục ngoảnh mặt. Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ thứ 3. Thất bại chung cuộc 0-2 trước Thái Lan, cho thấy tuyển Việt Nam vẫn chưa thể ngang tầm “Voi chiến” nếu như không có những chân sút đẳng cấp như Xuân Son.