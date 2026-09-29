Hoàng Đức trở lại, Việt Nam không thể giành vé FIFA ASEAN CUP 2026

Đội hình ĐT Việt Nam làm lễ chào cờ, trận đấu gặp Thái Lan lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Những gương mặt đá chính: Lê Giang Patrik; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo; Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Minh Khoa, Tuấn Tài; Đình Bắc, Tài Lộc. Ảnh: Phạm Đình.

Hoàng Đức không đá chính, Xuân Son chấn thương, tấm băng đội trưởng ĐT Việt Nam được trao cho Đình Bắc. Ảnh: Phạm Đình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức pressing và kiểm soát bóng khá tốt. ĐT Việt Nam chơi thận trọng, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội từ những pha phản công. Ảnh: Phạm Đình.

Trong thế trận giằng co, Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên. Các pha phối hợp tấn công thiếu sự đột biến, trong khi Thái Lan duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế khoảng trống cho các chân sút Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Chanathip trong vòng vây 4 cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Lê Phạm Thành Long rất vất vả trước "Messi Thái Lan": Ảnh: Phạm Đình.

Minh Khoa chơi ổn định trong những phút có mặt trên sân của hiệp đấu đầu tiên. Ảnh: Phạm Đình.

Phút 10, sau tình huống bóng bật ra từ pha phá bóng của hàng thủ Việt Nam, Sarach Yooyen tung cú sút xa hiểm hóc đưa bóng vào góc cao, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Ảnh: Đình Phạm.

Bị dẫn bàn, ĐT Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những pha phối hợp của đội bóng áo đỏ thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định. Ảnh: Phạm Đình.

HLV Kim Sang Sik có nhiều sự thay đổi người trong hiệp 2. Ảnh: Phạm Đình.

Hoàng Đức được tung vào sân sau thời gian điều trị chấn thương, bên cạnh những gương mặt như Minh Hoàng, Hoàng Hên, Hai Long và Ngô Đăng Khoa. Ảnh: Phạm Đình.

Hai Lòng, Hoàng Đức, Hoàng Hên... vẫn chưa hên khi đối đầu vói người Thái. Ảnh: Phạm Đình.

Tuy nhiên, Hoàng Đức mới trở lại sau chấn thương nên chưa thể tạo ra nhiều ảnh hưởng. ĐT Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và tổ chức các đợt tấn công đủ sắc bén.

Trong thế trận buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, ĐT Việt Nam để lộ khoảng trống phía sau. Phút 90+3, Thái Lan tổ chức phản công nhanh, cầu thủ vào sân thay người Chaiyaphon Otton thoát xuống trước khi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0. Ảnh: Phạm Đình.

Thất bại trước Thái Lan khiến ĐT Việt Nam không còn cơ hội giành vé vào chung kết FIFA ASEAN CUP 2026. Đây cũng là trận đấu cho thấy HLV Kim Sang Sik đang tiếp tục tìm kiếm bộ khung mới cho đội tuyển, trong bối cảnh nhiều trụ cột chưa thể góp mặt hoặc chưa đạt trạng thái tốt nhất. Ảnh: Phạm Đình.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam còn trận cuối vòng bảng gặp Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10. Ảnh: Phạm Đình.

Dù không còn cơ hội vào chung kết, trận đấu này vẫn là dịp để HLV Kim Sang Sik tiếp tục trao cơ hội cho các nhân tố mới, đồng thời hoàn thiện đội hình cho những mục tiêu tiếp theo của ĐT Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.