Việt Nam 0-2 Thái Lan: Thất bại đáng tiếc trước người Thái

Sarach Yooyen tạo khác biệt

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Hai đội chủ động tranh chấp ở khu vực giữa sân và không ngần ngại tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đối phương.

Tiền vệ Sarach Yooyen ghi bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 10. Ảnh: Đình Phạm.

ĐT Việt Nam nỗ lực kiểm soát bóng, tìm kiếm khoảng trống ở hai biên và phía sau hàng phòng ngự Thái Lan. Tuy nhiên, những pha phối hợp cuối cùng chưa đủ chính xác để tạo ra bàn thắng.

Thái Lan cũng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của Việt Nam. Thế trận giằng co kéo dài và hai đội bước vào những phút cuối với cách biệt vẫn chưa được tạo ra.

Bước ngoặt đến khi Sarach Yooyen tung cú sút xa đầy quyết đoán. Bóng đi hiểm khiến hàng thủ Việt Nam không kịp ngăn cản, giúp Thái Lan vươn lên dẫn 1-0.

HLV Kim Sang Sik không có trong tay đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu với Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Bị dẫn bàn, ĐT Việt Nam lập tức đẩy cao đội hình. Các học trò HLV Kim Sang Sik cố gắng tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại, nhưng Thái Lan tổ chức phòng ngự kín kẽ và chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Otton kết thúc hy vọng của Việt Nam

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, Việt Nam vẫn nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc dâng cao đội hình cũng khiến khoảng trống phía sau hàng thủ xuất hiện.

Phút 90+4, cầu thủ vào sân thay người Otton tận dụng cơ hội để ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Hoàng Đức đã trở lại những chưa đạt phong độ cao nhất. Ảnh: Phạm Đình.

Đây cũng là bàn thắng khép lại trận đấu. Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam, trong khi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải chấp nhận thất bại sau một trận đấu mà khoảng cách chỉ được tạo ra ở những thời điểm quyết định.

Thái bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN CUP 2026, ĐT Việt Nam chính thức không có mặt trận chung kết. Dù chúng ta còn trận đấu cuối cùng bảng B.