Nhận định Việt Nam và Thái Lan, FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh vé chung kết

Người hâm mộ Thái Lan hẳn không phục với kết quả thua liên tiếp của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026. Họ có lý của mình rằng, đây là giải đấu mà “Voi chiến” không có lực lượng mạnh nhất, khi những hảo thủ đang thi đấu ở châu Âu hay những giải đấu mạnh nhất của Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bởi vậy, FIFA ASEAN Cup 2026 chính là thước đo năng lực thực sự của các đội, khẳng định ai mới là "vua" thực sự của bóng đá Đông Nam Á. Chuẩn bị cho giải đấu này, Thái Lan, Indonesia, Philippines đều có lực lượng mạnh nhất. Theo đó, chỉ có 9 cầu thủ Thái Lan từng dự ASEAN Cup 2026 tiếp tục góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sự trở lại của Chanathip, cùng các gương mặt chất lượng như Peeradon hay Supachok sẽ nâng chất lượng đội tuyển Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với “bão” chấn thương. Sau khi Thành Chung, Quang Hải không thể góp mặt, Hoàng Đức không có thể lực tốt nhất, đội tuyển Việt Nam chia tay Xuân Son vì chấn thương. Tuy nhiên, khác với ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam hiện cũng là một phiên bản khác, khi bổ sung một số cầu thủ nhập tịch, Việt kiều chất lượng như Williams Minh Hoàng, Adou Minh, Đăng Khoa.

Sau trận thắng 1-0 có phần may mắn như huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận, đội tuyển Việt Nam hướng tới cuộc đối đầu Thái Lan với mục tiêu giành chiến thắng. Trong bối cảnh chỉ đội nhất bảng mới giành quyền vào chung kết, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vì thế trở nên quyết liệt, nơi đội tuyển Việt Nam muốn khẳng định vị thế của đương kim vô địch Đông Nam Á, còn Thái Lan muốn chứng tỏ giá trị thực sự của mình.

Ở trận ra quân, đội tuyển Thái Lan thắng Pakistan 4-0. Nếu đánh bại đội tuyển Việt Nam, “Voi chiến” gần như chắc chắn sẽ giành quyền vào chung kết. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng nắm lợi thế tương tự nếu giành 3 điểm ở trận này.

Đánh giá về đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng, đối thủ sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng tốt nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik tin rằng, toàn đội sẽ hóa giải lối chơi của Thái Lan.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng, trận đấu với Thái Lan là cơ hội để đội tuyển Việt Nam vươn lên đầu bảng. “Chúng tôi sẽ dồn toàn bộ sức lực để hướng tới một chiến thắng trước Thái Lan”, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ.

Đội tuyển Thái Lan được dự đoán sẽ kiểm soát bóng tốt hơn, giống như những gì họ đã thể hiện tại ASEAN Cup 2026. Trước sức ép của đối thủ, bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam sẽ được kiểm chứng. Đây là cơ hội để các cầu thủ rèn khả năng phòng ngự phản công, cùng sự tập trung trong cả trận.

Trong 33 lần đối đầu giữa 2 đội trong quá khứ, đội tuyển Thái Lan chiếm ưu thế với 9 chiến thắng, 6 trận thua và hòa 18 trận. Dù vậy, trong 4 trận đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam bất bại (3 thắng, 1 hòa).

Nhìn tổng thể, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có những lợi thế và khó khăn riêng. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ với sự giằng co ở khu vực giữa sân. Khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm có thể trở thành yếu tố quyết định đến kết quả, mở ra lợi thế cho cuộc đua vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

Video diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại lượt trận mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Nguồn: TV360