Đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Thái Lan: Vắng Xuân Son, kế hoạch thay đổi

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ là trận đại chiến phân định ngôi đầu bảng B, mà còn là bản lề định hình tham vọng của cả hai nền bóng đá.

Không Xuân Son, nhiệm vụ ghi bàn đặt trên vai Đình Bắc nặng hơn.

Trước trận đấu, tổn thất lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trước thềm đại chiến chính là chấn thương cơ đùi sau của Xuân Son. Việc tiền đạo gốc Brazil phải rời giải đấu nghỉ thi đấu dự kiến từ 4 đến 6 tuần khiến chiến thuật của HLV Kim Sang-sik bị giáng một đòn mạnh. Xuân Son từ lâu đã được coi là "hung thần" đối với hàng thủ Thái Lan nhờ thể hình vượt trội, khả năng tì đè và duyên ghi bàn dứt điểm đa dạng. Mất đi điểm tựa nơi hàng công, lối chơi bóng dài hay các tình huống không chiến thương hiệu của tuyển Việt Nam bắt buộc phải thay đổi.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu này với tâm lý tương đối thoải mái và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau màn đè bẹp Pakistan 4-0, Thái Lan đã chủ động xoay tua lực lượng và giữ sức trọn vẹn cho các trụ cột, đặc biệt là ngôi sao Chanathip Songkrasin. Việc "J-League Messi" hoàn toàn sung sức giúp "Voi chiến" sẵn sàng áp đặt lối chơi kiểm soát bóng và gia tăng áp lực dồn dập ngay từ những phút đầu.

Mất đi trung phong mục tiêu như Xuân Son, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ chuyển dịch sang phương án tấn công biến ảo và tốc độ hơn. Trong số các lựa chọn trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc chính là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất.

Sau bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam vượt qua Philippines ở ngày ra quân, tiền đạo sinh năm 2004 đang sở hữu phong độ cao và sự tự tin lớn. Khác với phong cách tì đè của Xuân Son, Đình Bắc mang lại tốc độ, khả năng quấy phá từ biên và những tình huống đột phá cá nhân bất ngờ.

Kết hợp cùng những nhân tố giàu kinh nghiệm khác như Hai Long, Việt Cường, hàng công Việt Nam có thể vận hành theo mô hình tiền đạo ảo hoặc chuyển trạng thái phản công nhanh ngay khi đoạt lại bóng. Phướng án sút xa từ Hoàng Hên, hay những cú sứt điểm bất ngờ của Tài Lộc dĩ nhiên cũng được tính đến.

Mối duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi cuộc đụng độ đều là sự cân não gay kịch giữa hai triết lý bóng đá hàng đầu khu vực. Trận đấu này là lúc triết lý "Vô chiêu thắng hữu chiêu" của HLV Kim Sang-sik phát huy tác dụng. Việc vắng Xuân Son vô hình trung khiến Thái Lan mất đi điểm tựa để nghiên cứu và bắt bài bài túc cầu quen thuộc của Việt Nam. Hàng thủ "Voi chiến" sẽ phải đối mặt với một hàng công di chuyển rộng và khó lường hơn.

Không cố định một bài đánh cụ thể, tuyển Việt Nam có thể chủ động nhường thế trận, chơi phòng ngự phản công kỷ luật và rình rập cơ hội từ những sai lầm nhỏ nhất của đối phương.

Trong các trận đại chiến, sự kiên nhẫn và tính linh hoạt về chiến thuật thường mang lại khác biệt lớn hơn là những mảng miếng chuẩn bị sẵn.

Thiếu vắng Xuân Son là một tổn thất không thể phủ nhận, nhưng đó cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik chứng minh năng lực ứng biến và bản lĩnh chiến thuật. Một kết quả thuận lợi trước Thái Lan không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam mở rộng cửa vào vòng trong mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh tập thể của "Những chiến binh Sao Vàng" và gánh vác nhiệm vụ mà người đồng đội Xuân Son để lại.