Thua Thái Lan, HLV Kim Sang-sik tiếc vì không có Xuân Son trên sân

HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện đã xây dựng những phương án chiến thuật khác nhau cho từng hiệp.

HLV Kim Sang-sik tiếc vì đội nhà không thể ghi bàn

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam sử dụng 3 tiền vệ nhằm tăng khả năng kiểm soát và đánh chặn ở khu vực giữa sân. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, các cầu thủ nhìn chung đã hoàn thành yêu cầu chiến thuật.

Sang hiệp 2, nhận thấy thể lực của Thái Lan có dấu hiệu suy giảm, HLV Kim Sang-sik tăng cường nhân sự cho hàng công, đồng thời đẩy cao hướng tấn công. Việt Nam tạo được sức ép và có những cơ hội đáng kể nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

“Dù vậy, chúng tôi đã không thể ghi bàn. Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối và có phần day dứt về điều này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc động viên các học trò sau trận đấu

Đánh giá về trận đấu, ông Kim thừa nhận công tác chuẩn bị chiến thuật vẫn còn những điểm cần cải thiện. Ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu để có điều chỉnh phù hợp trước cuộc đối đầu Pakistan.

Về sự vắng mặt của Xuân Son do chấn thương, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là tổn thất lớn.

“Trên mặt trận tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn. Tuy nhiên đó cũng chỉ là chữ ‘nếu’ ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào ngày 2.10 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.